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Ülkü Hundal: Doktorlar için her ay Lefkoşa'ya veya özel hastaneye mi gitmemiz gerekiyor?

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Ülkü Hundal, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde uyku apnesi testine girdikten sonra aylarca test sonuçlarını alamadığını belirtti. “Rapor hazır olduğunda aranacaksınız diye söylenmesine rağmen sonuç alamadım” diye konuşan Hundal, aylar sonra verilen raporda
Ülkü Hundal: Doktorlar için her ay Lefkoşa'ya veya özel hastaneye mi gitmemiz gerekiyor?

 ise hiçbir ibare olmadığından bahsetti.

Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşadığı sorundan sonra Sağlık Bakanlığı'na ve hastaneye dilekçe yazan Ülkü Hundal konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na açıklamalarda bulundu.

“Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde, Mustafa Akansoy doktorum olduğu için randevu almak istedim fakat randevularının kapalı olduğu söylendi” diye konuşan Hundal, bunun üzerine Ali Fırıncıoğlu’ndan randevu aldığını ve şikayetleri üzerine ‘uyku apnesi’ için teste girmesi gerektiğinin söylendiğinden bahsetti.

“HASTANE RAPOR OKUNDUĞU ZAMAN ARANACAĞIMI SÖYLEDİ”

Hundal, 2021’in Mart ayında Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde uyku apnesi için gerekli işlemlerin yapıldığını söyleyerek, hastane çalışanlarının “Rapor okunduğu zaman aranacaksınız” söylemlerine vurgu yaptı.

“SAĞLIK BAKANLIĞI'DA GERİ DÖNMEDİ”

Birkaç defa gidip sorduğunu ancak kimsenin sonuç hakkında bir bilgisi olmadığını kaydeden Hundal, 27 Nisan 2022 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na yaptığı yazılı açıklamadan söz ederek, “Yasalara göre bir ay içinde dönüş yapılması gerek ancak yapılmadı” dedi.

“RAPORDA HİÇBİR İBARE YOKTU”

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Sekreteri’nin kendisini aradığını ifade eden Hundal, "Raporumun okunduğunu ve alabileceğimi söylediler. Raporda onaylayan kişinin ismi veya başka bir ibare yoktu” ifadelerini kullandı.

Mustafa Akansoy’un kliniğine randevu alıp giden Hundal, Akansoy’un bu raporu yorumlayamayacağını çünkü bu raporun ‘doktor tarafından okunmadığını’ belirttiğini ifade etti.

Hastanenin ise hala doktorunuz kimse raporunuzu o okuyacak şeklinde açıklama yaptıklarını ifade Hundal, “Mart ayından Temmuz ayına kadar tam 5 ay bekledim hasta olarak daha ne kadar bekleyelim? Sonuç olarak Mustafa Akansoy beni Lefkoşa uyku odasına aynı işlem için Gazimağusa'da oturmama rağmen burada yararlanamadığım ve 5 aydır sonuç alamadığım için Ağustos ayında Lefkoşa uyku odasından tekrar randevu aldım. Bir hasta olarak haklarımızdan mahrum kalıyoruz” dedi.

Hem maddi hem manevi zorlandığından bahseden Hundal, Gazimağusa’da verilen hizmetlerden yararlanamayıp Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalmalarının açıklanmasını istediğini vurguladı.

“SORUNLARIN KALKMASI İÇİN BİR ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ”

Hundal, “Ortada olan sorun ve engellerin kalkması için bir adım atılmasını bekliyoruz. Sağlık en temel hakkımız fakat biz KKTC olarak değil ileri daha da geri gidiyoruz. Doktorlar için her ay Lefkoşaya veya özele mi gitmemiz gerekiyor?” diye sordu.

Kaynak : Kıbrıs Postası

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