Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Metin Uca’yı tehdit etti

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç tarafından tehdit edildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, sosyal medya hesabından "@MetinUca İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım !" paylaşımında bulundu.

‘İRONİYİ MİZAHI ANLAMAYA ÇALIŞIN’

Evrensel’de yer alan habere göre Metin Uca, "Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli’ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız @sinanates16 nın Beşiktaş ÜO’dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın” diyerek cevapladı