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Ülkü Ocakları ve benzeri örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak

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Ülkü Ocakları ve benzeri örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak
Bugün saat 14.00’te gerçekleşecek olan eylemle, örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakarak, Akıncı’nın polise görevini yaptırmasını protesto edecek.

Geçtiğimiz hafta Afrika Gazetesi'ne saldırılması ve Meclis’in damına çıkılması sonrasında tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen 6 kişiyle ilgili olarak bazı örgütler Cumhurbaşkanlığı’na gitme kararı aldı.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve dün de hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilen 6 eylemci hakkında alınan kararı protesto etmek isteyen aralarında Ülkü Ocakları’nın da bulunduğu örgütler bugün Cumhurbaşkanlığı’na gidecek.

 

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