Ülkü Ocakları ve benzeri örgütler Cumhurbaşkanlığı’na siyah çelenk bırakacak

Geçtiğimiz hafta Afrika Gazetesi'ne saldırılması ve Meclis’in damına çıkılması sonrasında tutuklanarak dün mahkemeye çıkarılan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen 6 kişiyle ilgili olarak bazı örgütler Cumhurbaşkanlığı’na gitme kararı aldı.
Geçtiğimiz gün gerçekleşen ve dün de hükümsüz tutuklu olarak bir ayı geçmeyen süreyle cezaevine gönderilen 6 eylemci hakkında alınan kararı protesto etmek isteyen aralarında Ülkü Ocakları’nın da bulunduğu örgütler bugün Cumhurbaşkanlığı’na gidecek.
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