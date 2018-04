Tanınmış Türkiyeli şair,yazar ,sanat adamı Ülkü Tamer’i Nisan ayının ilk günü kaybettik…Şair yaşadığı Bodrum da sevenleri tarafından toprağa verildi..Sosyal medyada hakkında çok güzel ifadeler yer aldı.. Başbakanımız Tufan Enhürman ‘ın da kişisel hesabından yayınladığı satırlar beni de çok duygulandırdı…Anısına yıllar önce hakkında yazdığım bir yazımı yayınlıyorum…Güle ,güle güzel insan…Nur içinde yat…

“SİNEMA DEDİ Kİ….

Sinema Dedi Ki…Benim çok sevdiğim şairlerden biri de olan Ülkü Tamer’ in kitaplarından birinin adıdır..Aşağıdaki notların bir bölümünü şairin “Sinema Dedi ki” adlı kitabından alıp defterime kaydetmişim..İşte o sinema insanlarının söylediklerinden bazı alıntılara ,benim de muhtelif filmlerden kaydettiğim söylemleri de ekledim bu ayın yazısına....

Bana en beğendiğin filmleri say deseler ilk sıralara- belki de ilk sıraya –“Cinema Paradiso” yu koyarım. Cennet Sineması. Yapım ve Yönetmenliğini İtalyan sanatçı Gioseppe Tornatore’ nin üstlendiği 1988 yapımı bu film, dünya klasikleri arasında yerini almış yayınının hemen sonrasında da Cannes, Altın Küre ve Oscar ödüllerini toplamış,tüm sinema severlerin kalbinde yer etmiştir.

Ama hep de düşünmüşümdür… Tornatore, acaba Ülkü Tamer’in Gaziantep’te geçen çocukluğunda büyük tutkuyla seyrettiği filmlerin oynadığı sinemanın sahibi Nakıp Ali ve her filmi daha ilk seanslarında seyreden küçük Ülkü Tamer arasında olan “görünmez bir bağla” mı bu filmi yapmıştır diye. Çünkü şairin anı kitaplarında filmle çok benzer yanlar vardır.

Benim şair ,yazar ,tiyatrocu ,çevirmen -70 ten fazla çeviri kitabı vardır-Ülkü Tamer ‘ e asıl sevgimin başlaması 1980’ lerde izlediğim bir televizyon programına kadar gider…TV de şimdi kendilerini hiç hatırlamadığım eleştirmenler ve yayıncılar; çok önemsediğim “çocuk edebiyatını “ tartışıyorlar ve benim ilk okul üçte okuduğum ilk roman olan“Sokak Çocuğu” nun yazarı ve kitap okuma tutkumu ateşleyen kalem , yüzlerde kitaba da imza atmış” Kemalettin Tuğcu” yu yerden yere vuruyor,yazarın romanlarının belirli kalıplarla yazıldığını,duygu sömürüsü yapıldığını vb .vb söylüyorlardı…Program katılımcılardan sadece Ülkü Tamer; bu ortamda bulunmayan kendisini savunacak durumda olmayan bir yazara böyle yüklenilmesini,Tuğcu’nun çocuk ve gençleri çizgi romanların dışında okumaya yöneltmesindeki ustalığına,hepsi mutlu sonla ve güzel hayat örnekleri ile biten öykü ve romanlarına ve emeğine saygı duyulması gerektiğini ifade ile bu söylemleri sonlandırmıştı.Sanırım o yıllarda İstanbul’un kenar semtlerinin birindeki ilk okulda Yedek Subay Öğretmen olarak görev yapıyordu..O sınıftan yetişen öğrencilerin bu öğretmenlerini hiç unutmadıklarını da daha sonra okumuştum bazı yayın organlarında..Sinema derken sizlerle anılarımı da paylaştım ..Ş,imdi söz Ülkü Tamer ustadan alıntılarda:

“İki türlü sinema vardır: Gördüğümüz filmler, anılarımızda kalan filmler…Molly Hashell.

Hollywood’lu bir çocuk, okulda yoksulluk üzerine şunları yazmış:”Çok yoksul bir aile varmış. Baba yoksulmuş,anne yoksulmuş,uşak yoksulmuş,hizmetçi yoksulmuş,şoför yoksulmuş,bahçıvanlar yoksulmuş” …Alex Barris.

Bir tek yazardan çalarsan düpedüz hırsızlıktır;ama bir çok yazardan çalarsan,bunun adı araştırmadır! Wison Vizner

Bir genelevde çalışmayan, otuzun altındaki her kadına Hollywood da yıldız adayı denir…Ben Heckt

Erkekler sarışınları sever ama esmerlerle evlenirler…Anita Loos

Dünyada hayal gücü olduğu sürece Disneyland hiç tamamlanmayacak. .. Walt Disney

Para , sadece parasız olursanız önemlidir…Mike Todd

Hollywood’un şımartmadığı bir tek yıldız biliyorum . Mickey Mouse.

Bir sürü erkek başarısını ilk karısına borçludur;ikinci karısını da başarısına...Jim Bachus

Gençseniz,çevrenizde düşlerinizin içine tüküren biri mutlaka vardır...Frank Sinatra.

Yukarı çıkarken insanlara iyi davranın, aşağı inerken de onlarla karşılaşabilirsiniz çünkü..Jimmy Durate

Ben halk için “umut” un temsilcisiyim. Herkes bana bakıp, “bu salak bir şey olduysa,bizde olabiliriz” diye düşünüyor…Robert Mitchum

Benim için mutluluk sıra dışı olup ta, sıradan yaşayabilmektir …Birigitte Bardot.

Yaşlılık insanı aşktan korumaz ama aşk yaşlılıktan korur. Joanne Moreau

Yazma yeteneğin olmadığını anlamam on beş yıl sürdü, ama yazmayı bırakamazdım .Artık çok ünlüydüm… Robert Benckley.

Paranın mutluluğu satın alamayacağını iddia edenler,iyi bir alışveriş merkezinin adresini bilmeyenlerdir...Bo Derek

Hatalar ,dolu bir hayat işçin ödediğimiz bedeldir…Sophia Loren

Hayatımın erkeği değil, erkeğimin hayatı önemlidir...Mae West”