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Ülkücü Market satıyor: Türkeş, JÖH ve PÖH desenli çıt çıtlı bebek zıbını!

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Ülkücü Market isimli internet sitesi, Alparslan Türkeş, JÖH ve PÖH baskısı olan bebek zıbınlarını internetten satışa koydu.
Ülkücü Market satıyor: Türkeş, JÖH ve PÖH desenli çıt çıtlı bebek zıbını!

Ülkücü Market isimli internet sitesinin Alparslan Türkeş baskılı bebek zıbınını satışa koyması sosyal medyada gündem oldu. Sitenin aynı zamanda 'Adalet Namluda', 'JÖH', 'PÖH' yazılı zıbınları da satışa koyması çocuk istismarı ve şiddete özendirme gibi açılardan eleştirildi ve birçok sosyal medyası kullanıcısının tepkisini çekti.

MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in fotoğrafının basılı olduğu bebek zıbınları 'Ülkücü Market' isimli internet sitesinde 19.90 TL'ye satışa koyuldu. 

İşte satışa sunulan o zıbınlardan bazıları:

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