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'Ülkücüler' kurtuluş etkinliğinde birbirine girdi

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'Ülkücüler' kurtuluş etkinliğinde birbirine girdi
'Ülkücüler' kurtuluş etkinliğinde birbirine girdi

Kahramanmaraş’ta Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikte kavga çıktı, 'ülkücü' grup birbirine girdi. Grubu durdurmak için İstiklal Marşı çalındı ancak bu da kavgayı engelleyemedi.

Kahramanmaraş Ülkü Ocakları, şehrin işgalden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü nedeniyle "Kurtuluş Gecesi" adlı bir etkinlik düzenledi.

Konuşmaların ardından Ülkü Ocakları üyeleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Bu sırada bir grup, görüntü alan gazetecileri engelleyip görüntüleri sildirmeye çalıştı.

Sunucu, kavgayı sonlandırmak için İstiklal Marşı’nı okumaya başladı ancak kavga polis engelleyene kadar sürdü.

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