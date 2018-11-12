Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk DAÜ’de anıldı

Konferans Gerçekleştirildi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında ilk olarak 9 Kasım 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) tarafından “Dünya Tarihi Penceresinden Atatürk ve Çağdaşlaşma” konulu konferans gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan konferansta Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Neşe Özden sunum gerçekleştirdi. Katılımın oldukça yoğun olduğu konferans açılışında konuşan ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 80. Yılında anmak için bir araya geldiğimizi belirterek her geçen gün yokluğunu daha çok hissettiğimiz Ata’mızı saygı ile andığımızı vurguladı. Konferans sonunda Yrd. Doç. Dr. Göktürk katkılarından dolayı Prof. Dr. Özden’e çiçek takdiminde bulundu.

Öte yandan konferans öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Özden, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Prof. Dr. Osam’dan DAÜ ile ilgili bilgiler aldı. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Osam, Prof. Dr. Özden’e Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

10 Kasım Anma Töreni

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anma töreni, DAÜ akademisyen, personel ve öğrencilerinin katılımı ile 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 08:45’te, DAÜ Atatürk Anıtı önünde başladı. Tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ve saat 09:05’te Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Prof. Dr. Osam gerçekleştireceği konuşmasında “Biz Türküz ve Atatürk’ün çizmiş olduğu yolda ruhumuzu teslim edeceğimiz güne kadar ayrılmayacağız. Hiçbir siyasi baskı ve zulüm bizi Türklüğümüzden ve Atatürk’ün çizdiği yoldan çeviremeyecektir” ifadelerini kullanarak gençlere Atatürk’ün çizdiği yoldan asla dönmemeleri tavsiyesinde bulundu. Prof. Dr. Osam “Son nefesimize kadar ilkelerinden ayrılmayacağız. Onu saygı ve özlemle anıyoruz” dedi.