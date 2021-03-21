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Uluçam, derelerden 100 milyon m3 su denize akıyor

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Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, son iki yılda sadece Lefke ve Güzelyurt bölgesinde, derelerden denize 100 milyon metre küpten fazla su aktığına dikkat çekti.
Uluçam, derelerden 100 milyon m3 su denize akıyor

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam, son iki yılda sadece Lefke ve Güzelyurt bölgesinde, derelerden denize 100 milyon metre küpten fazla su aktığına dikkat çekti.

Erkut Uluçam Dünya Su Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta 1974 den 2007 yılına kadar 40 adet baraj yapıldığını, bu barajların toplam su tutma hacminin 265 milyon metreküp olduğuna dikkat çekti. Uluçam, “1974 öncesi yapılan barajların toplam kapasitesi 45 milyon metreküp iken şu an Güney Kıbrıs’ta 310 milyon metreküp su depolama hacmi bulunmakta” dedi.

ŞAHİNLER BARAJI’NI TEMİZLETİN

Kuzey Kıbrıs’ta ise Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla 1980 li yıllarda yapılan 18 sulama göletinin dahi temizlenemediğini söyleyen Uluçam, “Lefke-Güzelyurt derivasyon kanalı ise delik deşik. Bir 22 Mart Dünya Su Günü daha geldi çattı. Ertesi gün unutulacak anlamlı sözler yerine lütfen bir dozer, bir ekskavatör veya bir kepçe olsun Güzelyurt aküferini besleyen Şahinler Barajını temizlemek için oraya gönderin” dedi.

TUZLANAN YER ALTI SULATININ DÜZELMESİ KOLAY BİR SÜREÇ DEĞİL

Yer altı su kaynaklarının tuzlanmasına da dikkat çeken Uluçam şöyle devam etti:

 “Deniz suyu kıyıdan 6 kilometre kadar içerilere giren bölgeler vardır ve buna bağlı olarak yeraltı suları tuzlanmıştır. Peki bu tuzlanan yer altı su kaynaklarının tekrar eski haline dönme ihtimali var mı? Son iki yıldır yağışların verimli olması nedeni ile Güzelyurt bölgesinde kuyuları tuzlanan birçok üretici tekrardan kuyu sularının yeniden tatlılaşacağına umut bağlamıştır. Fakat tuzlanan yeraltı sularının yeniden tatlılanması kolay bir süreç değildir. Düşünün ki yüz yıllar, bin yıllardır bu su kaynakları yeraltında birikmiş ve 1950 yıllardan sonra dolap kuyularındaki suların yetersiz olması ile artezyen dediğimiz derin kuyular kazılmaya başlamış. Kazılan bu artezyen kuyular genelde 300 ayak derinliğinde olmasına rağmen son 15 yıldır 800 ayak derinliğe kadar kuyular kazılmakta yani bardağın dibindeki son damlalar da yeryüzüne çıkarılarak tarım yapılmaya çalışmaktayız” 

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