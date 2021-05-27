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Uluçay: Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu

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Uluçay, pandemi ve ekonomi konulu konuşmasında, ülkenin geleceği açısından sorumlulukla çözüm bekleyen konular olduğuna işaret ederek, Adalı cinayeti ile ilgili araştırma komitesi kurulduğunu, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışılması ve dosyanın yeniden
Uluçay: Adalı cinayetinin aydınlığa kavuşturulması iki ülkenin boynunun borcu

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, pandemi ve ekonomi konulu konuşmasında, ülkenin geleceği açısından sorumlulukla çözüm bekleyen konular olduğuna işaret ederek, Adalı cinayeti ile ilgili araştırma komitesi kurulduğunu, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışılması ve dosyanın yeniden açılıp araştırılması gerekliliğine değindi.

Uluçay, hükümetin bu konuda gerekli girişimleri yapmasının gerektiğini ifade ederek, soruşturmanın derinleştirilerek, hukuk devletlerine yakışır bir şekilde bu cinayetin aydınlatılmasının önemine dikkat çekti. Teberrüken Uluçay, bu konunun aydınlığa kavuşturulmasının bu saatten sonra iki ülkenin de boynunun borcu olduğunu söyledi.

Ekonominin kısa sürede toparlayabilmesi için sınır kapılarının açılmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Uluçay, turizm sezonunun en hızlı şekilde ancak böyle kurtarılabileceğini kaydetti.

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