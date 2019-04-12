  • BIST 95.977
  • Altın 238,957
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu Heyetini Kabul Etti

» »
Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Federasyonun Genel Sekreteri Hesham Khedr bir konuşma yaparak organizasyonun Beyrut merkezli olduğunu söyledi ve Federasyon hakkında bilgi verdİ.

Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok olumlu bilgiler aldıklarını ifade eden Khedr , ilk defa ziyaret gerçekleştirdiklerini ancak hissiyatlarının sanki adayı yıllardır biliyormuş gibi olduğunu ifade etti.

Adanın sahillerini çok beğendikelerini ve ülke içinde mekanların çok kaliteli olduğunu belirten Khedr, özellikle kongre organizasyonları için son derece elverişili olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin gelişmesi ve ekonominin çok daha ileri bir noktaya taşınması için uğraş verdiklerini ifade eden Uluçay, yabancı yatırımcıların yatırımlarını Akdenizin incisi konumunda olan Kuzey Kıbrıs’ta yoğunlaştırmalarının kendileri için büyük bir beklenti olduğunu dile getirdi.

Bunun, yakın ve uzak gelecekte Akdeniz’de barış,istikrar ve güvenin korunması için ekonomilerin gelişmesi ile paralel sağlanabilecek bir olgu olduğunu söyleyen Uluçay, kendilerinin bu çerçevede olaya baktıklarını belirtti.

Kıbrıs adasında büyük bir Akdeniz mirası görüldüğünü anımsatan Uluçay, eski dönemlerden beri Kıbrıs adasında yaşayan insanların bölge ülkeleri ile yakın diyalogları olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili geçmiş dönemlerde Lazkiye ve devamında Beyrut’a yapılan seferlerden örnekler veren Uluçay, bölge ülkelerinin bir çok ortak değeri bulunduğunu ifade etti.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sucuoğlu: CTP’nin dünya görüşü mü değişiyor?12 Nisan 2019 Cuma 16:21
  • Başbakan Erhürman, Türkiye’de 23 Nisan Çocuk Şenliği’ne katılacak olan çocukları kabul etti12 Nisan 2019 Cuma 16:04
  • Polisten önemli duyuru12 Nisan 2019 Cuma 15:53
  • Zeki Çeler Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti12 Nisan 2019 Cuma 15:27
  • KKTC Mobbingle ile Mücadele Derneği, Meclis Başkanı Uluçay'ı ziyaret etti12 Nisan 2019 Cuma 15:20
  • Töre'den iyi haber12 Nisan 2019 Cuma 14:52
  • 165 adet MDMA türü hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı12 Nisan 2019 Cuma 14:47
  • Üç kişi, bir kişiye saldırdı, çene ve burun kemiğini kırdı12 Nisan 2019 Cuma 14:37
  • Özdil Nami, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü12 Nisan 2019 Cuma 13:45
  • Başbakanlık önünde hükümetin ekonomi politikaları protesto edildi12 Nisan 2019 Cuma 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti