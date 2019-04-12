Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Arap Sanayici İşadamları İhracatı,İthaalatı Geliştirme Federasyonu heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Federasyonun Genel Sekreteri Hesham Khedr bir konuşma yaparak organizasyonun Beyrut merkezli olduğunu söyledi ve Federasyon hakkında bilgi verdİ.

Kuzey Kıbrıs ile ilgili çok olumlu bilgiler aldıklarını ifade eden Khedr , ilk defa ziyaret gerçekleştirdiklerini ancak hissiyatlarının sanki adayı yıllardır biliyormuş gibi olduğunu ifade etti.

Adanın sahillerini çok beğendikelerini ve ülke içinde mekanların çok kaliteli olduğunu belirten Khedr, özellikle kongre organizasyonları için son derece elverişili olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında ülkenin gelişmesi ve ekonominin çok daha ileri bir noktaya taşınması için uğraş verdiklerini ifade eden Uluçay, yabancı yatırımcıların yatırımlarını Akdenizin incisi konumunda olan Kuzey Kıbrıs’ta yoğunlaştırmalarının kendileri için büyük bir beklenti olduğunu dile getirdi.

Bunun, yakın ve uzak gelecekte Akdeniz’de barış,istikrar ve güvenin korunması için ekonomilerin gelişmesi ile paralel sağlanabilecek bir olgu olduğunu söyleyen Uluçay, kendilerinin bu çerçevede olaya baktıklarını belirtti.

Kıbrıs adasında büyük bir Akdeniz mirası görüldüğünü anımsatan Uluçay, eski dönemlerden beri Kıbrıs adasında yaşayan insanların bölge ülkeleri ile yakın diyalogları olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili geçmiş dönemlerde Lazkiye ve devamında Beyrut’a yapılan seferlerden örnekler veren Uluçay, bölge ülkelerinin bir çok ortak değeri bulunduğunu ifade etti.