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Uluçay Biologlar Derneği heyetini kabul etti

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Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, Biyologlar Derneği heyetini kabul etti.
Uluçay Biologlar Derneği heyetini kabul etti

Hasan Sarpten başkanlığındaki heyet Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’ı, Derneğin 20’nci kuruluş yıldönümü resepsiyonuna davet etti.

Sarpten, yaptığı konuşmada, “Sizin Gözünüzden Doğa” temalı fotoğraf yarışmasının sergisinin açılacağını da belirtti.

Derneğin 2006 yılından beri Avrupa Birliği Biyologlar Derneği üyesi olduğunu dile getiren Sarpten, resepsiyona AB Biyologlar Derneği Başkanının da katılacağını kaydetti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay da, Derneğin 20’nci yılını yakalamış olmasının mutluluk ve gurur verici olduğunu belirtti.

Biyologlar Derneği’nin yarattığı kurumsal hafızanın sadece Dernek için değil ülke için de büyük önem taşıdığına dikkat çeken Uluçay, ülkenin doğal yapısının, çevrenin, güzelliklerinin sergilenmesinin önemini vurguladı.

Uluçay ayrıca Biyologlar Derneği’ni yapacağı organizasyondan dolayı tebrik etti.

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