Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ve beraberindeki heyetle görüştü.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen görüşmede konuşan Prof. Osam, bundan önceki dönemde DAÜ’ye her zaman objektif gözle bakıp, akademik yaklaşımlarda bulunan Uluçay’ın desteğini daima yanlarında gördüklerini söyledi.



Üniversite olarak ayrıcalık peşinde olmadıklarını, kuralların her üniversiteye eşit şekilde uygulanmasından başka bir şey istemediklerini kaydeden Uluçay, DAÜ’nün dünyadaki yerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Tüm hükümetlere ellerinden gelen bilimsel desteği verdiklerini söyleyen Osam, Uluçay’a yeni görevinde başarı diledi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, DAÜ’nün sadece Gazimağusa’nın değil, ülkenin en büyük üniversitesi ve kurumlarından biri olduğunu vurguladı.



Kendisinin de yüksek lisans eğitimini DAÜ’de aldığını anımsatan Uluçay, üniversitenin her zaman için olduğu yerden daha ileri bir noktaya gitmesini arzuladığını kaydetti.



Üniversiteyle ilgili hükümet nezdinde ya da Meclis çatısı altında yapılması gerekenler konusunda her zaman üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirten Uluçay, DAÜ’nün sadece bugünün değil geleceğin de önemli kurumlarından biri olduğunu söyledi.



Kıbrıs’ta olabilecek bir anlaşma sonrasında DAÜ’nün dünyada şu anda yer etmiş isminden de çok daha iyi bir konuma ulaşabileceğinin altını çizen Uluçay, üniversitenin son dönemlerde ciddi atılımlar yaptığının görüldüğünü ifade etti.



Kabulde DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr.Hüseyin Özkaramanlı, Prof. Dr.Cem Tanova, Prof. Dr. Özgür Eren ve Prof. Dr. Sevin Uğural da hazır bulundu.