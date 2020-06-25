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Uluçay, DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğüne seçilen Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı kabul etti.
Uluçay, DAÜ Rektörü Hocanın’ı kabul etti

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Hocanın, üniversitenin eğitim, öğretim, araştırma ve topluma hizmet konularında KKTC içerisinde en önemli kurumlardan biri olduğunu ifade ederek bu misyonu daha ileriye taşımak için çok daha fazla çalışacaklarını belirtti.

Amaçlarının DAÜ’yü sadece ülke içinde değil, bölgede ve dünyada saygın bir konuma getirmek olduğunu kaydeden Hocanın, bu noktada da devlet kurumları ile iş birliği yapmak için kararlı olduklarını, Meclis’ten de bu anlamda özellikle DAÜ Yasasının hayata geçmesi adına katkı beklediklerini söyledi.

Yasa taslağının ileriye götürülmesi için DAÜ içerisinde bir komite kurulduğunu belirten Hocanın, üniversitenin önünü açmak, atılımlarını kolaylaştırmak ve sorunlarının çözümü için yasanın büyük önem taşıdığını kaydetti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise DAÜ’nün ülkenin en önemli üniversitelerinden biri olarak KKTC’yi birçok alanda ileriye taşıyan bir kurum olduğunu belirtti.

DAÜ’nün bilimsel anlamda da  bugüne kadar yaptığı katkıların önemine değinen Uluçay, üniversitenin bugünlere gelmesinde hizmet veren, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uluçay: “Bu bir hizmet yarışıdır. DAÜ, çok ciddi bir demokrasi örneği göstermiştir. Güzel bir seçim süreci yaşandı. Üniversitenin bağrından çıkan ve bugüne kadar değerli hizmetleri olan bir rektör seçilmiştir. Sayın Rektörün bundan sonra da aynı hizmetlerini devam ettireceğine olan inancım tamdır.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi olarak bundan sonraki süreçte DAÜ Yasası başta olmak üzere, üniversitenin diğer çalışma alanlarında da ellerinden gelen katkıyı koyacaklarını ifade eden Uluçay, “DAÜ’ye her zaman baştacı olarak bakmalıyız ve DAÜ gibi değerlere sahip çıkmalıyız” dedi ve yeni yönetime başarı diledi.

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