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Uluçay: “Ekonominin önünü açacak önemli yasalar meclis’te bekliyor”

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Uluçay: “Ekonominin önünü açacak önemli yasalar meclis’te bekliyor”
Uluçay: “Ekonominin önünü açacak önemli yasalar meclis’te bekliyor”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, ekonomin önünü açacak bazı önemli yasaların 8-10 yıldan beri Meclis’ten geçmeyi beklediğini söyleyerek, bu dönemde tasarıların görüşmelerinin tamamlanması halinde, temmuz ve ağustos aylarında olağanüstü birleşimle geçmelerinin sağlanabileceğini belirtti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 12. Rekabet Edilebilirlik Raporu açıklandı.

Uluçay, ülkenin geleceğiyle ilgili gerçeklerin raporlarda ortaya çıktığını, özellikle içerik bölümünün önem taşıdığını söyleyerek, rapora katkı koyanlara teşekkür etti.

“Bizim ülkenin ekonomisini nereye doğru yönlendireceğiz sorusunu sorup yanıtları bulmamız ve buna yönelik eksiklikleri gidermek için çalışma yapmamız gerekiyor” diyen Uluçay, kurumsal kapasitenin artırılması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Uluçay, bundan sonraki süreçlerde Türkiye ile protokol, Avrupa Birliği ile yapılacak iş birlikleri noktasında kamusal kapasitenin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Pandemi döneminin kamu alanında eksiklikler olduğunu ortaya çıkardığını dile getiren Uluçay, sağlık ve eğitim alanında eksiklikler olduğunun görüldüğünü kaynakların buraya yönlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, özel sektörün ayakta kalmasının önemine işaret eden Uluçay, özel sektörün öneminin bu pandemi döneminde bir kez daha ortaya çıktığını kaydetti.

Uluçay, turizm sektörünün önünü açmak gerektiğini, bunun plan ve programını da paydaşlarla yapmak gerektiğini ifade etti.

Değişen hükümetler döneminde yaklaşık 8-10 yıldan beri Cumhuriyet Meclisi’ne gidip gelen yasalar bulunduğunu söyleyen Uluçay, bu yasaların geçmesinin ekonominin önünü açacağını, dolayısıyla büyük önem taşıdıklarını kaydetti.

Uluçay, bu önemli tasarıların Meclis’teki görüşmelerinin tamamlanması halinde Meclis’in tatile girdiği Temmuz ve Ağustos aylarında Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü birleşim yaparak geçirilmelerini sağlayabileceklerini belirtti.

AKINCI’DAN MESAJ

Daha sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın etkinliğe katılamaması nedeniyle gönderdiği mesaj okundu.

Mesajında forumun verimli geçmesi temennisinde bulunan Akıncı, rekabet edebilirlik raporunun ülkenin rekabet edebilirliğinin ne düzeyde olduğun ve rekabet edebilirliğin nasıl artırılabileceği yönündeki tespitlerinin önemine işaret etti.

Konuşmaların ardından Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 12. Rekabet Edebilirlik Raporu’yla ilgili soru-cevap bölümüne geçildi.

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