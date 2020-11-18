Uluçay: “Ersin Tatar vekalet vermeyince bütçe de sıkıntıya girdi”

BRT'de konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Ersin Tatar’ın Başbakanlık vekaletini vaktinde vermemesi nedeniyle hali hazırda aşağı çekilmiş olan bütçenin Meclise gelemediğini anlattı.
Uluçay, “Sayın Tatar bakanlardan birini görevlendirmiş olsaydı Ekim ayında konu netleşirdi: Kurultayda sonuç vermeyince kayıp zaman arttı. Bu görevlendirme ilk günden verilebilirdi” dedi.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ersin Tatar’ın Başbakanlık vekaletini zamanında vermemesi nedeniyle zaten aşağı çekilmiş olan bütçenin Meclise gelemediğini anlattı.
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