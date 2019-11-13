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Uluçay, ESKİ TC Lefkoşa Büyükelçileri Güven ve Türkmen’i kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla Meclis’in davetlisi olarak KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti eski Lefkoşa Büyükelçilerinden Hayati Güven ve Kaya Türkmen’i kabul etti.
Uluçay, ESKİ TC Lefkoşa Büyükelçileri Güven ve Türkmen’i kabul etti

Eski Büyükelçi Hayati Güven, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen görüşmede, KKTC’nin kuruluş yıldönümünde ülkede bulunmaktan  şeref duyduklarını söyledi.

Kendisinin 2000 yılında Lefkoşa’ya  Büyükelçi olarak atandığını, ülkeye ilk gelişinde verdiği demeçte “KKTC yaşayacak ve yaşatılacak” dediğini anımsatan Güven, aradan geçen yıllarda bunun gelişmelerini görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Eski Büyükelçi Kaya Türkmen ise, KKTC’nin kendisinde çok önemli bir yeri olduğunu belirterek, meslek hayatının en güzel yıllarını Lefkoşa’da geçirdiğini ifade etti.

Türkmen, adada bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise konuşmasında, KKTC’nin kuruluşunun  36. yıldönümünde Büyükelçilerin kendileri ile birlikte olmalarının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi’nde yasama faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Uluçay, ülkenin ekonomisinin gelişmesi, siyaseten dünyada hak ettiği yeri alması için mücadelenin sürdüğünü belirtti.

Başkan Uluçay, emekli Büyükelçilere 36. yıl anısına plaket de takdim etti.

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