Uluçay: Gazimağusa Belediyesi’ni güçlü belediye haline getireceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’ni güçlü belediye haline getireceklerini söyledi. Sadece emekçisinin maaşını ödeyebilen bir belediye olmayı hedeflemediklerini, büyük imkânları ve potansiyeli olan Mağusayı kucaklayıp, daha iyiye daha güzele götürecek bir belediye oluşturmak istediklerine belirten Uluçay, kentin gerek ekonomik, gerek eğitim, gerek turizm ve gerekse de tarım alanındaki potansiyeline dikkat çekti. CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Kanal Sim’de gazeteci Serhat İncirli’nin sunduğu “Sabah Kahvesi” isimli programa konuk oldu.

“KENTİMİZ BÜYÜK POTANSİYELE SAHİP”

CTP Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleymen Uluçay, belediye kurumunun devletin halka hizmet vermede en etkili ve en büyük kurumu olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, Mağusa’nın büyük bir potansiyele sahip olduğuna vurgu yaptı. Mağusa’nın aynı belediye hudutları içerisinde hem üniversite, hem de tarımsal üretimin olduğu bir kent olma özelliği taşıdığını ifade eden Uluçay, ülkemizdeki seraların yüzde 65’inin Gazimağusa Belediye hudutları içinde olduğunu kaydetti. Gazimağusa’nın diğer yandan bir liman şehri olduğunu ve ülkenin en büyük limanının Gazimağusa Limanı olduğunu işaret eden Dr. Süleyman Uluçay, Suriçi’nin de tarihi yapılarıyla bir turizm bölgesi olduğunu belirtti. Gazimağusa’nın birbirinden benzersiz güzellikleri olduğuna vurgu yapan Uluçay, “örneğin, bu programı Mağusa’da yapıyor olsaydık programdan çıkınca en işlek cadde olan Salamis Yolu’nun 100 metre aşağısındaki gölete ziyarette bulunup, flamingoları izleyerek tüm stresinizi atabilirdiniz” dedi.

“KONUŞULAN SÖZ, YAPILMASI GEREKEN İŞ OLMALIDIR”

Dr. Süleyman Uluçay, göreve gelmeleriyle birlikte şehirde yaşayanların hayatlarını olumsuz etkileyen sorunları çözmek için vakit kaybetmeden çalışmaya başlayacaklarını söyledi. İlk ve önemli işlerinin gerekli alt yapı çalışmalarını başlatıp, şehrin sorunlarını azaltmak olacağını kaydeden Uluçay, “ama şunu da iyi bilmeliyiz ki şehrimiz sürekli büyümektedir. Süreç içerisinde bazı problemler çözülürken bazı problemler ortaya çıkacaktır. Ortaya çıkacak sorunları disiplinli bir şekilde çalışarak hızlı bir şekilde çözeceğimiz konusunda inancımız tamdır” dedi. Dr. Süleyman Uluçay, bugüne kadar kentte var olan olumsuzlukları büyüterek propaganda yapmadığını ifade etti ve şöyle devam etti: “Ancak bu sorunları çözmek istemediğimiz anlamında algılanmasını kesinlikle istemiyorum. Tam aksine, biz bu sorunları çözmeye odaklandığımız için önümüze bakmayı tercih ediyoruz. Bunu yaparken bu problemlerden hangilerini öncelikli çözmemiz gerekir ve başka neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Göreve gelmeden önce ne söz verdiysek onları yapmamız gerekiyor. Konuşulan söz, yapılması gereken iş olmalıdır”.

“KAPALI MARAŞ’TA HİZMETLER AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK, UMUDUM KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜME KAVUŞMASI”

Kapalı Maraş konusundaki düşünceleri sorulan Uluçay, Kapalı Maraş’ın bir devlet politikası olduğunu, devlet politikası gereği belediyenin üzerine düşen görev ve sorumlulukları olduğunu, bu görev ve sorumlulukların şu anda nasıl yapılıyorsa bundan sonra da aynı şekilde yapılmaya devam edeceğini söyledi. Dr. Uluçay, temennisinin ve umudunun Kıbrıs sorununun 2 tarafın da kabul edeceği Kıbrıslı Türklerin çıkarlarının korunacağı bir çözüme kavuşması olduğunun da altını çizdi.

“YOLLARIN YÜZDE 90’INI YENİLEMEK İSTİYORUZ”

Kentteki trafik sorunu ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan CTP adayı Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa’da 2 ana caddede trafik sıkışıklığı yaşandığını, özellikle de Büyük Sanayi Bölgesi’ne giden eski Lefkoşa Anayol’u ile Salamis Yolu’nda sabah ve akşam iş çıkışı saatlerinde yoğunluk yaşandığını kaydetti. Son zamanlarda kanalizasyon çalışmaları nedeniyle ilçede pek çok yolun kazıldığını ve bu kazılan yollar trafik sorununa neden olduğunu anlatan Uluçay, konuyla ilgili açıklamalarına şu şekilde devam etti: “Kanalizasyona bağlı kazılan yolların yanı sıra açık Maraş ve Mutluyaka da yollarımızda ciddi sorunlar var. Asfaltın bir ömrü vardır. Mağusa’da asfalt yolların büyük çoğunluğu ömrünü tamamlamış durumdadır. Bu nedenle çoğu yerde asfaltın tamamıyla yenilenmesi gerekmektedir. Biz bu konuda uzman arkadaşlarla yaptığımız çalışmada Gazimağusa’daki yolların neredeyse yüzde 90’ının yenilenmesi gerektiğini tespit ettik. Kaynak bulma konusunda çalışma yürüttük. Hedefimiz gerekli kaynağın yaratılarak Gazimağusa’nın tüm yollarını yenilemektir. Maraş ve Mutluyaka da buna dâhildir. Toprak yolların da kış aylarında çamur olmaması için gerekli işlemin yapılması için elimizden gelen çalışmayı yapacağız”.

“GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ’Nİ GÜÇLÜ BELEDİYE YAPACAĞIZ”

Göreve gelmeleri halinde kentte kalıcı olacak yatırımları hayata geçirmek istediklerini ifade eden Uluçay, büyük Çanakkale Göleti ve yine şu an yüzlerce Flamingonun bulunduğu Gülseren Göleti ile ilgili projelerinin olduğunu söyledi. Uluçay, bu iki gölettin hem doğal yaşamlarını bozmadan hem de özelde Mağusalılar olmak üzere tüm halkımızın kullanabileceği şekilde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme alanları ve doğal gözlem noktaları oluşturmak istediklerini dile getirdi. Bir diğer hedeflerinin ise Serbest Liman’dan başlayan, Glapsides Plajı’na kadar uzanacak bir sahil yolu projesi olduğunu ifade eden Uluçay, ilgili projenin düzenlenmesi konusunda mutlaka bir kaynak arayışına gideceklerini, Türkiye Cumhuriyeti veya başka kanallardan kaynak bulmaya çalışacaklarını aktardı. Dr. Süleyman Uluçay, Gazimağusa Belediyesini güçlü bir belediye yapacaklarının altını çizdi ve şöyle konuştu: “Yalnızca emekçisinin maaşını ödeyebilen bir belediye olmayı hedeflemiyoruz. Büyük imkânları ve potansiyeli olan Mağusamızı kucaklayıp, daha iyiye daha güzele götürecek bir belediye oluşturacağız. Bizim hedefimiz budur”.