Uluçay :Gündemin sıcaklığı bir süre daha kendini koruyacak gibi görünüyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay BRT’de 18.Saat programına katılarak siyasi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis Başkanı Uluçay, son günlerde siyasi gündemde yaşanan gelişmelere ilişkin“gündemin sıcaklığı bir süre daha kendini koruyacak gibi görünüyor” dedi.

SEÇİM MALZEMESİ OLDU

Uluçay, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaiçi İmar Planının seçime malzeme olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, “Maalesef İmar Planı seçime malzeme oluyor. Bitirelen kısımda elbette tartışmalar var. Zaten biliyorsunuz İmar Planlarında her zaman tartışmalar olur. Bir bölgeye ait imar planı düzenlemesi yaparken o bölgede beklentileri olan bütün kesimlerin taleplerini karşılama diye bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bunu ülkenin var olduğu fiziki şartlara; ülkenin geleceğine dönük ortaya koymuş olduğu hedeflere; ülkenin ekonomik koşullarına; ekonomik gelişime dönük hedeflere ve tabi bütün bunların içinde çevre düzenlemesine göre yaparsınız. İmar planlarında disiplinli bir şehir, temiz çevre, kıyılara, denizlere ulaşım, düzgün trafikte sıkıntı yaşamayacağımız yollar var. Kısacası A’dan Z’ye birçok unsuru barındırmaktadır” dedi..

İmar planında sıkıntılar var ise oturup çözmek gerektiğini söyleyen Uluçay, “Eğer planda bir uzlaşma gerektiriyorsa oturup onun üzerinde kafa yormak lazım. Maalesef bizim arkadaşlar bunu görüşmeye Temmuz başında başladılar. Kendi ifadeleri ile bunu söylüyorlar. Peki o günden bugüne 6 ay geçti. Bu 6 ay’ın 3 ay’ı pandemi süreci ama geri kalan 3 ay’a ne oldu. Bu da ortada net. Uzlaşılamayan konuların ne olduğu bana göre net. Uzalaşamadıkları noktalar net. Yaklaşık 3 aylık süre net. Bunları biraraya getirip, çalışma yapmak ve günün sonunda bir uyum noktasına taşımak bana göre bir görev. Görevi geçtim, elzem” diye konuştu.

PLANDAN DOLAYI HÜKÜMET BOZULABİLİR

Meclis Başkanı Uluçay, kaygan zeminde ilerleyen ülke ekonomisine yeni zeminler eklememek gerektiğini söyledi. Teberrüken Uluçay, “ Bizim yöneticilerin yapması gereken ekonominin kaygan zeminlerine yeni zeminler eklememektir. Varolan bu kaygan zeminleri daha da kaygan hale getirmemek gerek. İmar Planı hükümeti bozar mı? bozmaz mı? onu ben bilmiyorum. Ama baktığımız zaman İmar Planından dolayı sürekli bankette giden bir hükümet görüntüsü var. Yani hükümet ha bozuldu ha bozulacak” dedi.

Uluçay Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planını ile ilgili konuşmasında şu ifadelere de yer verdi:

“Eğer bunlarla ilgili 10 kişi anlaşamıyorsa bütün kesimler, paydaşlar nasıl anlaşacak?Dolayısıyla siz ekonomimizde kaygan zemine ekleme yapmış oluyorsunuz. Ben İmar Planına bu çerçeveden bakarım. Gerçekten İmar Planını sonuçlandıramayacaksanız o zaman uzatmaları oynamak yerine daha net olan örneğin bu çalışma yetersiz bulunmuştur ben sil baştan yapacam İmar Planını onun için bugünlerde bu beklentiden uzaklaşın dersiniz. Bu da bir sonuçtur. Ekonominin kaygan zeminden kurtulabilmesi için yapılması gereken net kararlı adımlar atmaktır”…..

Bir soru üzerine Teberrüken Uluçay, hükümetin zaman zaman yaşadığı sıkıntıları Meclis çalışmalarına yansıtmamaya çalıştıklarını kaydeti.

PARTİLER SEÇİMLE İLGİLENİYOR

Meclis Başkanı Uluçay, pandemi öncesinden beridir siyasi partilerin seçimle ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini de söyledi.Teberrüken Uluçay, “Siyasi partiler seçimle ilgilenmeyi hiç bırakmadılar. Pandemi öncesinden beridir siyasi partiler seçim çalışmalarına devam ediyorlar. Elbete pandemic döneminde eve kapandık, aleni seçim çalışması yoktu onları saymıyorum ama baktığınız zaman siyasi partilerin, hükümetin çalışmalarına ve ortaya koydukları görüş ve önerilere Cumhurbaşkanlığı seçim mücadelesi ya da Cumhurbaşkanlığının zaman zaman hükümetle çelişkiye düşmesi ile alakalı konulara baktığınız zaman gösteriyor ki seçimle ilgili düşünceler hiç akıllardan çıkmadı. Bu da birazcık pandemi ile alakalı aslında handikap yarattı. Çünkü olmayacak konular seçime bahane edildi. Halbuki bu konular seçimlik düşünülmemesi lazım” dedi.

ÖZGÜRGÜN İLE GÖRÜŞTÜM

Bir soru üzerine Uluçay, Hüseyin Özgürgün’ün Meclis’e neden gelmediği yönünde zaman zaman yapılan tartışmaların daha çok hükümet kurma çalışmalarında alternatifler ortaya çıktığında gündeme geldiğini ifade etti.

Uluçay, “Hüseyin Özgürgün ile son zamanlarda değil daha öncelerde iki kez görüştüm. Ben bizzat kendisine ben olsam Adaya dönerim dedim. Günün sonunda tabi herkesin kendi karar vereceği husus o açıdan fazla müdahale etmek istemiyorum. Bence Hüseyin Özgürgün ile ilgili esas konuşulması gereken ve benim şahsen beklentim kendisinin Meclis’e gelip gelmemesinden çok biran önce Adaya dönmesi, yargılama sürecinin içerisine girmesi ve neticenin ne olup olmayacağı hususunda da yargının kararının beklenmesidir diye düşünüyorum” dedi.

Meclis Başkanı Uluçay, Divan olarak Özgürgün’ün son dönemde pandemiden dolayı Kıbrıs’a gelemeyeceğine yönelik mazaret iznini kayıtlara aldıklarını ve ülkenin 1 Temmuz itibarıyla ulaşımda dışa açılım durumunu da kendisine bildirdiklerini söyledi.

Teberrüken Uluçay, “Hüseyin Özgürgün biliyorsunuz yurtdışında son dönemde de pandemiden dolayı Kıbrıs’a gelemeyeceğini ve mazaret izni olarak bize bildirdi. Biz de bunu Meclis Divani kapsamında görüştük ve geçerli mazaret olarak kayıtlara geçirdik. Ancak 1 Temmuz itibarıyla dış dünyaya açılan ulaşımla birlikte kendisine bir yazı ile bu durumu bildirdik. Yazının bugünlerde Özgürgün’ün eline ulaşması gerekir diye düşünüyorum. Veya ulaşmazsa avukatına göndereceğiz. Kendisi 1 Ekim’de başlayacak olan dönemde Adaya gelecek mi gelemeyecek mi? şuan bilmiyorum. Ama Meclis İdaresine göndermiş olduğu mazaret izinleri son dönem pandemi ile alakalı olan mazeret iznini biz kayda aldık. Divan olarak kendisine de bildirdik” dedi..

Hüseyin Özgürgün’ün yargı sürecinin beklemekte olduğunu belirten Uluçay, “Bana göre sayın Hüseyin Özgürgün’ün yurda dönmesi gerekir. Ve bu yargı sürecinin tamamlanması için yargının önüne çıkması gerekir. Günün sonunda bu yargı sürecinin nasıl tamamlanacağı hususu şuan muğlaktadır. Benim görüşüm Hüseyin Özgürgün’ün biran önce Adaya dönmesi ve bu yargılama sürecinin tamamlanmasını sağlaması gerektiğini düşünüyorum”şeklinde konuştu.

Bir soruya karşılık Meclis Başkanı Uluçay tek maddeden oluşan ve 11 Ekim’de halk oylamasına sunulacak olan Anayasa Değişikliği ile ilgili halkı bilgilendirme konusunda parti başkanları ile görüşüp bir çalışma yapma hedefinde olduğunu söyledi.

11 Ekim’de halk oylamasına sunulacak olan Anayasa Değişikliği ile ilgili hususun yargıç sayısının artırılmasına olanak verecek olan tek maddelik değişiklik içerdiğini kaydeden Uluçay, “Tek maddelik değişikliğin birtakım kafa karışıklığına yol açması yada seçim çalışmalarına ve seçime odaklanılıyor olmaktan dolayı Anayasa Değişikliğine odaklanmamak gibi bir husus ile karşı karşıya kalınabilecek ihtimalleri karşısında en sade biçimi ile bunun tek maddede yapılmasını uygun olacağını düşündük” dedi.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRME

Uluçay, seçim süreci başladığında tek maddeden oluşan Anayasa Değişikliği ile ilgili bir bilgilendirme çalışması yapmak gerekeceğini de söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, “Seçim süreci başladığında Anayasa oylaması ile ilgili ve halkımızın referendum konusunda bilgilendirilmesi gereklidir diye düşünüyorum. Bu konuda parti başkanları ile görüşüp muhtemelen Yüksek Mahkeme Başkanı ile sınırlı da olsa bir aksiyon yapabilir miyiz onun üzerinde bir çalışma yapmak faydalı olur diye düşünüyorum” dedi.