Uluçay güney Kıbrıs’a mesaj gönderdi

Münhasır ekonomik alan içerisindeki doğal kaynakların kullanılmasının hem adanın ekonomisine katkı sağlaması açısından hem de iki tarafın ilerde anlaşma sağlayabilmesi açısından bir uzlaşı vesilesi olması gerektiğini vurgulayan Uluçay, iki taraf arasındaki iş birliği modelinin geliştirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Uluçay, bir iş birliği yaratılmasının mümkün olmasının, her iki tarafa da yarar sağlayacağını belirtti.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay bugün bir kabulü sırasında yaptığı açıklamada, son günlerde adanın etrafında bulunan doğal gaz rezerviyle ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Uluçay, adanın doğal güzelliklerinin yanı sıra bir süreden beridir münhasır ekonomik alanda doğal kaynakların ortaya çıktığı ve bu doğal kaynaklardan, hidrokarbon yataklarından adanın ekonomisine olumlu yansıması muhtemel doğal gaz rezervlerinin olabileceğinin uluslararası araştırmacıların araştırmaları sonucunda ortaya çıktığını kaydetti.

“EKONOMİK DEĞER İKİ HALKIN YARARINA DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Kıbrıs Türk tarafının en başından itibaren münhasır ekonomik alanda bulunması muhtemel doğal gazın her iki halkın ortak ekonomik yararına kullandırılması için ortak hareket edilmesi gerektiğini söylediğini vurgulayan Uluçay, doğal gazın çıkarılması halinde ortaya çıkacak ekonomik değerin hem Kıbrıs Türk halkının hem de Kıbrıs Rum halkının yararına değerlendirilmesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının hassas davrandığını kaydetti.

Uluçay, bölgede münhasır ekonomik alan içerisinde bulunması muhtemel doğal gazın hem bölgede hem de iki taraf arasında gerginlik yaratmak yerine bir uzlaşı meselesi olmasını temenni etti.

“Gerginlik neticesinde doğal kaynağın ortaya çıkması ve iki halkın yararına sunulması mümkün olmayacaksa bu yaratılan gerginlik bölgede de farklı sorunlar ortaya çıkaracaktır. Ama bu doğal kaynağın aslında hem adanın ekonomisine katkı sağlaması açısından hem de iki tarafın ilerde anlaşma sağlayabilmesi açısından bir uzlaşı vesilesi olması ve iki taraf arasında oluşturulabilecek iş birliğinin yaratılmasının mümkün olması halinde de her iki tarafında yararına olacaktır” ifadelerini kullanan Uluçay, Güney Kıbrıs’a mesaj göndererek, münhasır ekonomik alan içerisindeki doğal kaynakların gerginlik yaratılması yerine uzlaşı sağlanarak iş birliği modelinin geliştirilmesine vesile olunmasını istedi.