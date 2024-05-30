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Uluçay: Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz

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Gazimağusa Belediyesi (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ın “Halkla Yüz Yüze” sloganıyla başlattığı halk buluşmalarının ikincisi dün Pertev Paşa Mahallesi Hüseyin Irkad Parkı’nda yapıldı.
Uluçay: Hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz

GMB’den verilen bilgiye göre, Başkan Uluçay ve bazı Belediye Meclis Üyeleri, 18.30’da düzenlenen organizasyonla Pertev Paşa Mahallesi halkı ile bir araya geldi. Halk buluşmasında, çocukların talepleri ve bölge ile ilgili yapılan şikayetler, önerilere yönelik yorumlar öne çıktı.

Buluşmada, bölge halkı şikayetlerini dile getirdi, şikayetler çalışanlar tarafından kayıt altına alındı. Belirtilen sorunların hakkında Uluçay ve Belediye Meclis Üyeleri açıklamalarda bulundu.

Uluçay toplantıda yaptığı konuşmada, görevi devraldığı günden bu yana her kuruşun hesabının verilebilir olması bilinciyle davranıldığını kaydetti.

Bu süreçte ödemeler ve borçlarla ilgili yapılan çalışmalar sayesinde Gazimağusa Belediyesi’nin kaybettiği itibar ve güvenin yeniden kazanıldığına dikkat çeken Uluçay, “Durmadık, durmayacağız hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Yöneltilen önerilere karşı, Gazimağusa’nın ülkenin ikinci büyük şehri olduğunu ancak devletin hem turizm, hem eğitim, hem de kültür sanat, tarih açısından şehre yeterli ilgiyi göstermediğini ifade eden “Birçok konuda devletin üzerine düşen görevler ve başka şehirlere sağlanan imkânlar burada belediyemizin üzerine kalıyor, şehrimizin devlet tarafından hak ettiği ilgiyi görmesi için sesimizi yükseltmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Toplantıda kentin sivrisinek sorunundan, çevre temizliği konusuna, kent güvenliği konusundan, sahipsiz hayvanlar konusuna kadar tüm şikâyet ve önerileri dinleyen Uluçay ile Belediye Meclis Üyeleri, bunlara yönelik yapılan ve yapılması hedeflenen icraatları da anlattı.

Toplantıda, bölge halkının şikâyetleri kayıt altına alınırken, Pertev Paşa Mahallesi sakini çocukların parkta oyun oynadığı sırada toplantıya katılarak, taleplerini dile getirmesi ve önerilerde bulunması taktir topladı.

Halk buluşmasında Belediye Meclis Üyeleri’nin görev aldıkları komitelerin çalışmaları ile Başkan Uluçay’ın göreve geldiği günden bu yana Gazimağusa Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler de halka anlatıldı.

“Halkla Yüz Yüze” sloganı ile başlatılan proje kapsamında farklı tarihlerde Gazimağusa’nın tüm mahallelerinde düzenlenecek organizasyonlarla Uluçay halkın şikayetleri ve önerilerini dinleyecek, bölge halkının sorunlarına birlikte çözüm aranacak.

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