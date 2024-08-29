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Uluçay: İhbar Hattını devreye sokacağız

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Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.
Uluçay: İhbar Hattını devreye sokacağız

Kıyıya erişimle ilgili hak gasplarının Mağusa’da yeni başlamış olduğunu belirten Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri, buna bir an önce müdahale edilmesi gerektiğini, aksi halde Mağusa’yı da Girne’de yaşanan kötü sonuca benzer bir akıbetin beklediğini belirtti. Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, kıyıya erişim ve plajlardaki hizmet ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda yeni bir örnek yaşatmamak adına İhbar Hattını devreye sokulacağını açıkladı.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, Gazimağusa Belediyesi’nden kendi sınırları içerisinde yer alan plajlarda, kıyı sorunları, plajlara erişim ve plajlarda verilen hizmet ücretleri ile alakalı sorunlara ilişkin denetim görevini yerine getirmesi talebinde bulundu.

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri, bu doğrultuda Gazimağusa Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve özel işletmelerin kullanımında bulunan plajların da 26/1993 sayılı Plajların Kullanım ve Denetimi Yasası’nda emredildiği şekilde Belediye tarafından denetlenmesi talebinde bulundu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri kıyıya erişim ve plajlardaki hizmet ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda İhbar Hattının devreye sokulmasını talep etmesi üzerine, halkın kıyılara erişiminin engellenmemesi konusunda hassasiyetleri olduğunu, yeni bir örnek yaşatmamak adına derhal adım atarak İhbar Hattının devreye sokulacağını ve bu yönde çalışmaların yapılacağını açıkladı.

Kentin tarihi yapısı ile birlikte denizinin son derece önemli olduğunun altını çizen Uluçay, halkın kıyılara erişim, plaj düzenlemeleri ve şezlong ve diğer hizmetler ile ilgili gereken takibi yapacaklarını ifade etti.

Aktivistlerin, kıyılardaki şezlongların plajın tamamını kaplamayacak şekilde düzenlenmesi ve plaj girişlerine üzerinde belediye logosunun bulunduğu, kıyıya erişimle ilgili haklar konusunda uyarılar içeren tabela asılması taleplerine de olumlu yanıt veren Uluçay, verilen mücadeleyi olumlu bulduğunu, halkın kıyıya erişim hakkı konusunda ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı.

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