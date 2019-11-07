Uluçay, Kadın Futbol Ligi Şampiyonu sporcuları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan Akademinin Başkanı Ahmet Ogan, 2013 yılında faaliyetlerine başladıklarını, önce futbol daha sona da voleybol branşlarında uğraş verdiklerini söyledi.



Futbolda Kadınlar Liginde de 3 yıldır mücadele verdiklerini ve bu yıl namağlup olarak şampiyon olduklarını anımsatan Ogan, amaçlarının altyapıdan gelen çocuklara iyi eğitim vermek olduğunu söyledi ve yeni dönemde özellikle tesisleşme konusunda ciddi bir atılımları olduğunu kaydetti.



ULUÇAY



Başkan Uluçay da konuşmasında ülkenin gelişmesi ve tanıtılmasında en önemli alanlardan biri olan sporda Mağusa Spor Akademisinin başarılarının çok önemli olduğunu söyledi.



Akademinin, bütün olanaksızlıklara rağmen özveriliyle çalışmanın en iyi örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Uluçay, gençleri geleceğe hazırlayan bir anlayışla çalışmalara devam edilmesinin önemini ifade etti.

Gençlerin daha sağlıklı gelişebilmesi, spor imkanlarından daha çok yararlanabilmesi amacıyla ortaya konan her türlü çalışmayı desteklediklerini söyleyen Uluçay, sporcu ve eğitmenleri kutladı ve başarılar diledi.

Ziyaret anısına Başkan Uluçay’a Akademinin forması takdim edildi.