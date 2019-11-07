  • BIST 103.544
  • Altın 270,424
  • Dolar 5,7360
  • Euro 6,3415
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Uluçay, Kadın Futbol Ligi Şampiyonu sporcuları kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Kadın Futbol Ligi Şampiyonu Mağusa Spor Akademisi sporcu ve yöneticilerinden oluşan heyeti kabul etti.
Uluçay, Kadın Futbol Ligi Şampiyonu sporcuları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan  Akademinin Başkanı Ahmet Ogan, 2013 yılında faaliyetlerine başladıklarını, önce futbol daha sona da voleybol branşlarında uğraş verdiklerini söyledi.


Futbolda Kadınlar Liginde  de 3 yıldır mücadele verdiklerini ve bu yıl namağlup olarak şampiyon olduklarını anımsatan Ogan, amaçlarının altyapıdan gelen çocuklara iyi eğitim vermek olduğunu söyledi ve yeni dönemde özellikle tesisleşme konusunda ciddi bir atılımları olduğunu kaydetti.


ULUÇAY


Başkan Uluçay da konuşmasında ülkenin gelişmesi ve tanıtılmasında en önemli alanlardan biri olan sporda Mağusa Spor Akademisinin başarılarının çok önemli olduğunu söyledi.


Akademinin, bütün olanaksızlıklara rağmen özveriliyle çalışmanın en iyi örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Uluçay, gençleri geleceğe hazırlayan bir anlayışla çalışmalara devam edilmesinin önemini ifade etti.
Gençlerin daha sağlıklı gelişebilmesi, spor imkanlarından daha çok yararlanabilmesi amacıyla ortaya konan  her türlü çalışmayı desteklediklerini söyleyen Uluçay, sporcu ve eğitmenleri kutladı ve başarılar diledi.
Ziyaret anısına Başkan Uluçay’a Akademinin forması takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özersay, Şeker Sigorta dosyası ile ile ilgili açıklama yaptı07 Kasım 2019 Perşembe 18:30
  • Meclis Üyeleri isyan etti: "Güzelyurt Belediyesi “ek adamlık ve şeffaıktan uzak uygulamalar içine düşürüldü"07 Kasım 2019 Perşembe 18:10
  • HAKSEN hayat pahalılığı oranını eleştirdi. “Hükümet çalışanlardan intikam mı alıyor?”07 Kasım 2019 Perşembe 17:48
  • Telefon Dairesi, borcu olan aboneleri uyardı07 Kasım 2019 Perşembe 17:44
  • Özyiğit: Açıklanan HP rakamları ülkedeki ekonomik gerçeklerle bağdaşmıyor07 Kasım 2019 Perşembe 17:40
  • Anılacak07 Kasım 2019 Perşembe 17:03
  • Ötüken'de meydana gelen ölümlü kazaya 20 ay hapis cezası!07 Kasım 2019 Perşembe 16:56
  • Afik Group’tan kamuoyununa açıklama07 Kasım 2019 Perşembe 16:22
  • Uluçay, Kadın Futbol Ligi Şampiyonu sporcuları kabul etti07 Kasım 2019 Perşembe 15:32
  • Kervansaray ve Karaoğlanoğlu (Antis) Halk Plajı’nda, deniz sezonu kapandı07 Kasım 2019 Perşembe 15:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti