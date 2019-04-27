Uluçay, Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti

Meclisten verilen bilgiye göre, Başkan Uluçay, dünkü ziyareti kapsamında Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Katayon Kobat ve Kalkanlı Yaşamevi Sorumlu Hekimi Dr. Şebnem Benar’dan Yaşam Evi’nin işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretinde Yaşam Evi’nin misafirleri ile sohbet eden Uluçay, yatılı durumda tedavi gören misafirlerin bulunduğu odaları da gezdi.

Başkan Uluçay, bu yılın başlarında hizmete giren Yaşam Evi’nin ülkedeki önemli bir eksikliği giderdiğini ve yaptığı incelemede de bu kurumun oluşmasının ne kadar doğru bir adım olduğunu bir kez daha yerinde gördüğünü söyledi.

Kurumun ufak tefek eksiklikleri de olabildiğini ancak bunların zamanla yerine getirilerek tam teşekküllü bir konumda hizmete devam edeceğini vurgulayan Uluçay, personelin büyük bir özveri ve insan sevgisi ile görevlerini yerine getirdiğini görmekten de ayrıca büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.