Uluçay Kamu-Sen heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 44.kuruluş yıldönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası’ndan (Kamu- Sen) bir heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Kamu- Sen Genel Başkanı Metin Atan, 44 yılda sendikanın önemli mücadeleler verdiğini anlattı ve şu anki kurumsal yapısıyla hizmete devam ettiğini söyledi.

Atan, sendikanın bugüne değin siyaset, ekonomi, çevre, kamu düzeni başta olmak üzere bir çok görüşünü ortaya koyduğunu ifade ederek, bazı konu başlıkları ile ilgili ayrıca komiteleri olduğunu belirtti.

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, sendikanın 44.yılını kutladı ve ülkenin kurumsallaşması ve geleceğe dönük çalışmalarında sendikalar başta olmak üzere sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu çabaların önemli olduğunu söyledi.

Kamu -Sen’in de bu bağlamda 44 yıldır yaptığı çalışmaların başta kamu yönetimi olmak üzere bir çok konuda yol gösterici olduğunu belirten Uluçay, Sendikalar ve Sivil Toplum Örgütlerinin siyasi yaşamda çok büyük önemi olduğunu vurguladı.

Uluçay, Meclisin yasama faaliyetlerinde ilgili komitelerde sivil toplumun katılımını her zaman önemsediklerini de kaydetti.

Uluçay, sendikaların bu paylaşımının ülke demokrasisinin gelişmesi ve ülkenin daha da ileriye gitmesine katkı sağladığını da söyledi.