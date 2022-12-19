Uluçay: Kanalizasyon Maraş'a kadar uzatılacak

Maraş halkıyla bir araya gelen, kentin geleceğini konuşan CTP adayları, Dr. Süleyman Uluçay’ın Mağusa’yı iyileştirecek 17 adet projesinin yer aldığı kitapçığı dağıttı. Maraş Bölgesi’nde yaşayan insanlar, bölgelerindeki sorunlarını aktardı, 25 Aralık’tan sonra Dr. Süleyman Uluçay’ın bu sorunları çözmesini istedi. Uluçay’a tam destek verdiklerini belirten Maraş halkı, bu seçimlerde CTP’nin Maraş’ta oy rekoru kıracağını ifade ettiler. Ziyarete, CTP’nin eski başkanlarından, eski başbakan Ferdi Sabit Soyer ve milletvekili Teberrüken Uluçay da katıldı.

AİLE ÇAY BAHÇELERİNİN YERLERİNİ TEKNİK ARAŞTIRMA VE VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ BELİRLEYECEK

Ziyarette, kendisine sorulan sorulara içtenlikle yanıt veren Gazimağusa Belediyesi Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, pandemi döneminin insanların birbirleriyle ilişkililerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi. Bu nedenle kentte en az 2 farklı noktada aile çay bahçesi kurma hedeflerin olduğunu belirten Uluçay, göreve gelir gelmez proje olarak önceliklerinin esnek toplu taşıma ve aile çay bahçesi olacağını ifade etti. Uluçay, aile çay bahçeleriyle ilgili önerilen yerler olduğunu, yer konusunu belirlemede teknik araştırma ve vatandaş görüşlerini değerlendireceklerini kaydetti. Sosyal Konut Projesi ile ilgili olarak da konuşan Dr. Süleyman Uluçay, konuyla ilgili olarak eski İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile yaklaşık 2 buçuk saat süren bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Sosyal konut projesinin belediyenin değil, İçişleri Bakanlığı’nın projesi olduğunu ifade eden Uluçay “Baybars’ın İçişleri Bakanı olduğu hükümet görevden ayrılınca o projede orada kaldı” dedi.



KANALİZASYONUN MARAŞ’A KADAR UZATILMASI YÖNÜNDE DÜŞÜNCEMİZ VAR

Mağusa’da yapılan kanalizasyon 58 kilometre olduğuna değinen Dr. Süleyman Uluçay, günümüzde yapılan çalışmanın ise bu kanalizasyonda yaşanan aksaklıkların tamiri olduğunu belirtti. Dr. Süleyman Uluçay, Oktay Kayalp’in belediye başkanı olduğu dönemde hazırlanan Master Planında kanalizasyonun Maraş’ın sınırından Yeniboğaziçi’ne kadar olduğunu, bu projenin Maraş’a kadar uzatılması yönünde düşünce ve niyetleri olduğuna vurgu yaptı.