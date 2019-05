Uluçay, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, halkın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Uluçay şunları kaydetti:



“Çağdaş Türkiye’nin kuruluşuyla taçlanan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışıyla ilk meşalesi yakılan bağımsızlık mücadelesinin başladığı bugünü 100. yılında kutluyor, anlam ve önemini bir an bile unutmuyoruz.



Özgürlük ve çağdaş yaşam ülküsünü gençlere miras bırakan Mustafa Kemal Atatürk yolunda ilerleyen bizler de gençlerimize inanıyor, ülkemizi daha iyiye taşıyacaklarına güveniyor ve onları tüm çabalarımızın merkezine koyuyoruz.”



“HAYATIN HER ALANINDA GENÇLİĞİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”



Mesajında, spor ambargolarına da değinen Uluçay, şunları ifade etti:



“Bu anlamlı günde, ülkemizin kanayan bir yarasını da bir kez daha gündeme taşımak istiyorum. Kıbrıslı Türk gençliğinin uluslararası platformlarda spor yapma hakkının teslim edilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak isterim. Bu konuda vermekte olduğumuz destek ve mücadelenin devam edeceğini bilinmesini isterim.



Hayatın her alanında gençliğimizin yanında olmaya devam edecek, onlara özgürlük ve çağdaş yaşam taahhüdümüzü yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”