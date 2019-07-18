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Uluçay, Kırgızistan eski Meclis Başkanı Tursunbekov'u kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan Kırgızistan eski Meclis Başkanı Chynybai Tursunbekov'u kabul etti.
Uluçay, Kırgızistan eski Meclis Başkanı Tursunbekov'u kabul etti

Meclis Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Tursunbekov, Kıbrıs Türkleri için güzel ve anlamlı günlerin olduğu bir zamanda KKTC’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, tatlı ve acı günlerde bir arada olmanın kardeşliğin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Tursunbekov’u bu anlamlı günde ülkede görmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Uluçay, dost ülke Kırgızistan’ın her zaman KKTC’nin yanında olduğunu bildiklerini vurgulayarak, çeşitli vesilelerle Kırgızistan Meclis Başkanı ile de yakın temasları olduğunu söyledi.

Geçmiş dönemlerde de Kırgızistan’dan milletvekillerinin KKTC’yi ziyaret ettiğini anımsatan Uluçay, bu vesileyle her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olunmasına olanak sağlayan Kırgızistan’ın yöneticilerine de teşekkür etti.

Kabul sırasında Tursunbekov, kendisi tarafından derlenen ve içerisinde KKTC’nin de bulunduğu Türk dünyasına mensup şair ve yazarlarının eserlerinin toplandığı kitabı takdim etti.

Kabulde Meclis Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Meclis Basın, Dışilişkiler ve Protokol Müdürü Yasa Yeşilada da hazır bulundu.

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