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Uluçay: Mağusa’da tüm yolların yenilenmeye ihtiyacı var

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​​​​​​​Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Gazimağusa Belediye Başkan adayı Dr. Süleyman Uluçay, Çanakkale Spor Kulübü Lokali'nde bölge halkıyla buluştu.
Uluçay: Mağusa’da tüm yolların yenilenmeye ihtiyacı var

Uluçay, Mağusa Milletvekilleri Erkut Şahali, Teberrüken Uluçay ve İlçe Başkanı Oktay Kayalp’ın da bulunduğu bir heyetle Çanakkale bölgesinde toplantı yaptı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Dr. Süleyman Uluçay çeşitli konulara değindi. Bölgede bulunan Çanakkale Göleti'nin ıslah edilip halkın ve turizmin hizmetine açılması için gayret gösterileceğini söyledi ve bu konuda DAÜ ile işbirliği halinde, proje bazlı çalışılacağını ve bu sorunun avantaja dönüştürülmesi için uğraş verileceğini söyledi. Uluçay, Çanakkale bölgesinin sorunlarının yanı sıra, Mağusa'nın sorunlarına da çözüm önerilerini sıraladı. Gazimağusa Belediyesi'nde öncelikle mali disiplinin sağlanıp israfın önleneceğini aktaran Uluçay, bu çerçevede çalışanların gününde ödeneceğini ve çalışma barışının sağlanarak iş verimliliği ve disiplininin uygulanacağını ifade etti.

Uluçay, AB projesi olarak sürdürülen kanalizasyon projesine belediye olarak çok daha aktif katılınacağını ve yaşanan mağduriyetlerin en aza indirileceğini söyledi. Yamalanan yollar yerine, Mağusa'nın tüm yollarının asfalta ihtiyaç duyduğunu belirten Uluçay, öncelikli olarak bir program dahilinde bu konuda çalışmak niyetinde olduklarını ifade etti. Toplantıya katılan bölge sakinlerinin görüş, önerilerini dinleyip sorularını cevaplayan Uluçay, “Sadece bugün değil, seçilmem halinde seçim sonrasında da bu tür bölgesel toplantıları sık sık yineleyeceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

 

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