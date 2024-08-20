Uluçay: Mağusamızı adım adım aydınlatmaya devam edeceğiz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Othello Kalesi ile Canbulat Kapısı arasında bulunan 75 adet aydınlatma direğinin bakımının ve boyamasının yapıldığını, eski ampüllerin yerine daha ekonomik led

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Othello Kalesi ile Canbulat Kapısı arasında bulunan 75 adet aydınlatma direğinin bakımının ve boyamasının yapıldığını, eski ampüllerin yerine daha ekonomik led ampüller takıldığını duyurdu.

Başkan Uluçay, “Bu haftaki hedefimiz ise Anıt Gazinosu ve çevresinde bulunan 100’ün üzerindeki aydınlatmanın bakım ve onarımını yapmak” ifadelerini kullandı.