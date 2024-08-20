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Uluçay: Mağusamızı adım adım aydınlatmaya devam edeceğiz

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Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Othello Kalesi ile Canbulat Kapısı arasındaki 75 aydınlatma direğinin bakımının yapıldığını ve eski ampüllerin yerine ekonomik LED ampüllerin takıldığını duyurdu.
Uluçay: Mağusamızı adım adım aydınlatmaya devam edeceğiz

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Othello Kalesi ile Canbulat Kapısı arasında bulunan 75 adet aydınlatma direğinin bakımının ve boyamasının yapıldığını, eski ampüllerin yerine daha ekonomik led ampüller takıldığını duyurdu.

Başkan Uluçay, “Bu haftaki hedefimiz ise Anıt Gazinosu ve çevresinde bulunan 100’ün üzerindeki aydınlatmanın bakım ve onarımını yapmak” ifadelerini kullandı.

Uluçay, “Mağusamızı adım adım aydınlatmaya devam edeceğiz” açıklamasını da yaptı.

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