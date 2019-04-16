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Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor

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Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor
Uluçay: Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay BRT’de yayımlanan Birinci Boyut programında açıklamaalr yaptı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Kıbrıs Türk halkının Polis örgütüne güvendiğinin altını çizdi.

Uluçay “Hepimizin bu konularda hassas durmaya devam etmemiz gerekiyor. Milletvekilleri olarak topluma örnek olmamız gerekiyor. Bu türden davranışlar içerisinde olmamak gerekiyor.” Dedi.

Dokulumazlıkla ilgili durum nedir?

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay "Meclis’e ulaşan iki adet istinat dosyası ulaştı. Başsavcının konu ile ilgili tahkikatını bitirmesini bekliyoruz." dedi.

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