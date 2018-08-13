Uluçay, Nusaybin’den gelen çocukları kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanlık Spor Dairesinin organizasyonu ile ülkede bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakanlık Spor Dairesinin organizasyonu ile ülkede bulunan Türkiye’nin Mardin ili Nusaybin İlçesi Çocuk Gelişim Merkezi’nden çocukları kabul etti.

Mavi salonda gerçekleşen kabulde söz alan Proje koordinatörü Şehmus Ak,çocukların sosyal ve mental ilişkilerine katkıda bulunmak amacıyla belirli aralıklarla çocukları Türkiye’nin bir çok bölgesine götürdüklerini, 2 yıldır da bu amaçla KKTC’de misafir olduklarını söyledi.

Ziyaret vesilesiyle dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştini ifade eden Ak, güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında projenin güzel ve anlamlı olduğunu ifade ederek, temennisinin ileriki yıllarda da olması olduğunu söyledi.

Türkiye ve KKTC’den çocuklar ve gençlerin karşılıklı olarak yapmış oldukları ziyaretlerin, birbirlerini tanımaları kültürleri bilmeleri ve özümsemelerine olanak yarattığını ifade eden Uluçay, günümüz teknoloji çağında bu kazanımların önemli olduğunu söyledi.

Çocukların gelecek olduğuna işaret eden Uluçay, Dünyada, Türkiye’de ve KKTC’de zaman zaman ekonomik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak birlik ve beraberlik içerisinde hareket edildiği takdirde bu sıkıntıların üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Uluçay: “Dayanışma ve birlik ruhu içerisinde hareket etmeye devam edersek bu sorunlar aşılmış olur. Ve kısa zamanda gerek ülkemizin gerek ise Türkiye’nin zenginlikleri de yine kabul görmüş olur.” dedi.

Başkan Uluçay, çocuklara KKTC’de güzel zaman geçirmelerini dileyerek Mardin halkına da selamlar iletti.