Uluçay: “Piyasaların rahatlatılması için çalışmak gerek”

Komite Başkanı Fikri Toros’tan sonra söz alan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, uzun soluklu bir hazırlık döneminden sonra bütçenin komite aşamasının bugün başladığını kaydetti.

2018’de dış faktörler ve TL’nin değer kaybı nedeniyle yaşanan sıkıntılara işaret eden Uluçay, 2019’un da nasıl olacağını bugünden söylemenin mümkün olmadığını, bu nedenle 2019 için katılımcılardan gelecek öngörülerin yol gösterici olacağına inanç belirtti.

Öngörülerin alınacak tedbirler konusunda bir yol haritası ortaya koyacağına inanç belirten Uluçay, milletvekillerinden gelecek önerilerle bu yol haritasının 2018’de yaşanan olumsuz durumun giderilmesi ve 2019’da doğabilecek olumsuz durumların giderilmesi için yapılacakların ön plana çıkacağı bir bütçe görüşmesi öngörüsünde bulunduğunu söyledi.

Kamu sektörünün yaşadığı ve yaşayacağı durumun önüne geçmek için ciddi tedbirler öngörüldüğünü ifade eden Uluçay, ancak özel sektörün içinden geçtiği durumu anlamak ve sıkıntıları gidermek için tedbirlere ihtiyaç olduğunu, özellikle iş insanlarının durumlarını çözmek için adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Uluçay, özel sektör çalışanlarının alım güçlerini artırmak için çalışmak gerektiğine de işaret ederek, piyasaların rahatlatılması için çalışmak gerektiğini söyledi.

Uluçay, elbirliğiyle hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.