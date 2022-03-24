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Uluçay: Reform seçim sonrası hazırlanıp 2026 yılında hayata geçirilsin

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Uluçay: Reform seçim sonrası hazırlanıp 2026 yılında hayata geçirilsin
Uluçay: Reform seçim sonrası hazırlanıp 2026 yılında hayata geçirilsin

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Teberrüken Uluçay, BRT’nin Meclis Yayını 50+1’de Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı.

Yerel yönetimler reformuyla ilgili ilk adımların 2014’te kendi İçişleri Bakanlığı döneminde atıldığını hatırlatan Uluçay, sık değişen hükümetler nedeniyle, çalışmanın sürdürülebilir olamadığına işaret etti.

Uluçay, konunun bugün yeniden gündemde olduğunu belirterek, belediyeler birleştirilirken yaşanacak sıkıntılara işaret etti.

Uluçay, “Yerel Yönetimler Reformu’nu gelin Hazran’daki seçimden sonra hayata geçirelim. 2026 seçimlerinde, vatandaş da belediye başkanı da yeni belediye düzenine göre hareket etsin, ne yapacağını bilsin” diye konuştu.

Teberrüken Uluçay, konunun Türkiye ile ekonomik ve mali boyutunun da ele alınabileceğini belirtti.

Uluçay, “Haziran sonrası hemen komiteyi kuralım. Yasal olarak 2026’da bu reform hayata geçecek diye karar alalım, kayda geçirelim. Oturup hep birlikte, bu reform üzerinde çalışalım ve hem vatandaş hem de çalışan için bir çalışmayı ortaya koyalım. Vatandaş da bilecek ki 2026’da yeni bir belediye olacak, belediye başkanı da bilecek ki, bir sonraki seçim yeni bir belediye olacak. Bizler buna varız” dedi.

Uluçay, yerel yönetimler reformu kadar, belediyeler değişiklik yasasının da yaşamsal öneme sahip olduğunu, belediyelerin gelir kaynağını artıracak yasa düzenlenmeden, reformun anlamı olmadığını da sözlerine ekledi.

 

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