Uluçay: Sadece 2021'in Katkı Payını Alan Belediyelerin Çoğu 2022 İçin Hazırlanan Ek Bütçeyle Düze Çıkarabilir

Cumhuriyet Meclisi’nde güncel konuşmalar devam ediyor.

CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy, “Son Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler” konulu konuşmasında, belediye değişiklik yasa tasarısındaki eksikliklere işaret ederek, komitelerde sadece fikir söyleyebildiklerini ancak değişiklik öneremediklerini ifade etti.

Belediyelerle ilgili 2011’de yapılan çalışmadan da faydalanılabileceğini söyleyen Akansoy, yerinden yönetim hedefleniyorsa neler yapılabileceğine örnekler verdi.

Ülkedeki en büyük sorunlardan birinin hükümetin adım atma ve süreç yönetimi konusundaki beceriksizliği olduğunu savunan Akansoy, reformların birinci koşulunun topluma güven vermesi ve tüm paydaşların desteğini alması olduğunu vurgulayarak, bu çalışmada da “ben yaparım olur” mantığının hakim olduğunu söyledi.

Akansoy, ciddi personel barındıran kaymakamlıkların bu tasarıda yetkisiz bir konuma getirilmesini de eleştirerek, ileriki günlerde kaymakamlıklarla ilgili farklı öneri ve değerlendirmeler yapılacağını belirtti.

Tasarının toplumu herhangi bir hedefe götürmeyeceğini kaydeden Akansoy, kendisinin bakanlığı döneminde sadece belediye sayısının azaltılması üzerine bir çalışma yapıldığını söyledi.

Akansoy, Rusya-Ukrayna savaşının yeni bir dünyaya kapı açtığını belirterek, bölgesel sorunların gün yüzüne çıktığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi partilerle görüşerek, vizyon ve kaygılarını dikkate alması gerektiğini belirten Akansoy, tüm yabancı diplomatlarla görüşme şansına sahip olurken, kendi ülkelerinde hiçbir adım atamadıklarını söyledi.

Akansoy, güven yaratıcı önlemlerin gündeme geleceğini savunarak, sert bir tavır değil de kapsayıcı ve dinleyici bir tavır içinde olunması gerektiğini kaydetti.

Akansoy, adanın BM kararları çerçevesinde birleşmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini belirtti.

DERYA

CTP Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya, “İnsanca Yaşam Hakkını Gasp Eden Hükümet” konulu konuşmasını yapmak üzere çıktığı kürsüde, başkan tarafından kürsüye çağrılırken “yüce meclise hitap edin” denerek yüce olunmayacağı söyleyerek, “icraatların meclisi cüce hale getirdiğini” savundu.

Dışarda insanlar feryat ederken kendilerinin burada ciddiye alınacakmış gibi hiçbir muhatabın olmadığı salonda konuşma yapamayacağını belirten Derya, “Bu ortamda konuşmayı maskaralık olarak görüp, kabul etmiyorum” diyerek kürsüden indi.

ULUÇAY

CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşmasına başlarken, mecliste yapılan konuşmaların hükümet tarafından ciddiye alınmadığını ifade etti. Uluçay, hiçbir önerinin ciddiye alınmadığını ve ülkenin o yüzden bugünkü kaos ortamına girdiğini söylemek için söz aldığını belirtti.

Başbakanın “sadece durum tespiti yapılıyor, öneri yok” dediği için önerilerde bulunmak istediğini söyleyen Uluçay, meclisteki yeminden sonra, ekonomik mücadele için uygun araçların neler olabileceğiyle ilgili görüşlerini ilettiğini kaydetti.

Dövize müdahale edilemeyeceğinden olanakların azalacağını ve dünyada yaşanan enerji krizi nedeniyle yüksek enflasyonla boğuşulduğuna işaret eden Uluçay, KKTC’de yapılması gerekenler arasında satın alma gücünün korunması olduğunu kaydetti.

Dörtlü koalisyon döneminde ekonomik sıkıntılara nasıl mücadele edildiğini örneklerle anlatan Uluçay, gümrüklerde ve fonlarda aşağı bir düzenleme yapılırsa fiyatların artmasının önüne geçilebileceğinin konuşulduğunu ve bunun çok önemli bir konu olduğunu söyledi.

“KKTC’de ne yapmalıyız”ın cevapları içinde hayat pahalılığının “2 ayda bir” yapılarak, ülke ekonomisi ve çarşıya katkı sağlanabilirken, özel sektöre de primlere destek verilebileceğini ifade eden Uluçay, kısa vadeli çözümlere verilebilecek daha başka örnekler de olduğunu kaydetti.

Gümrüklerdeki harçlara kur sabitlemesi yapılabileceğini, ülke insanına yapılabilecek en kolay iyilik olduğunu belirten Uluçay, Güney Kıbrıs’tan gelişlerin ekonomiye katkısını göz önünde bulundurularak, kapı sayısını artırmanın da ekonomiye en kolay katkıyı sağlayacağını belirtti.

Uluçay, tatillerde sınır geçişlerinde yaşanan yoğunluğa da işaret ederek, kapılarda harcanan vakti çarşıya kanalize etmek için sivil hizmet görevlileri arttırılarak, kapıların çoğaltılabileceğini söyledi.

3 yıllık zamsız dönemin vatandaşın omuzlarına yüklenmesinin ve elektriğe bu oranda zam yapılmasının yanlışlığına dikkat çekerek, uyarı yaptıklarını aktaran Uluçay, vatandaşın zamlara adapte olmasını sağlayacak program yapılabileceğini yineledi.

Uluçay, Başbakanın dün meclis kürsüsünden halka “ödemeyin, çözüm arayacağız” çağrısı yaptığını söyleyerek, ekonomi için kısa vadeli adımların atılmasının mecburi olduğunu belirtti.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da eleştirileri yanıtladığı konuşmasına, dörtlü koalisyon döneminde muhalefet olarak yaptıkları güncel konuşmalarda kendilerinin de muhatap bulamadığını söyleyerek başladı. Arıklı, Bakanlar Kurulu’nun bugün mecburiyetten ve bir seferlik toplandığını belirterek, feveran edilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Belediyelerin birleştirilmesini de öngören yasa tasarısıyla ilgili “sadece belediye sayısı değişiyor” eleştirilerinin doğru olmadığını belirten Arıklı, komitelerde CTP ve herkesin tecrübelerinden yararlanmak istediğini ancak onların süreyi uzatarak, katkı koyma noktasında çekimser kaldığını söyledi.

Emlak vergisi miktarının belediye meclislerinde belirlenecek olmasının bile başlı başına bir reform olduğunu kaydeden Arıklı, artık tüm belediyelerin kazancının bir havuzda toplanacağını ve belli oranlarda dağıtılacağını kaydetti.

Önceden başkan ve encümene sorumluluk verilmediğini, batıranın kalkıp gittiğini söyleyen Arıklı, artık herkesin imzasının sorumluluğunu almak zorunda kalacağını belirtti. Arıklı, “Gelin bu reformu, politika uğruna çöpe atmayalım ve el birliğiyle en mükemmele ulaşalım” çağrısı yaptı.

ULUÇAY

Teberrüken Uluçay yeniden kürsüye çıkarak, İçişleri Bakanı olduğu dönem belediyelerle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatarak, geçiş dönemi öngördüklerini ve 2 pilot bölge seçerek yaşanan sıkıntıları ortadan kaldıracak çalışmalar yaptıklarını ancak sona ulaşamadıklarını söyledi.

Var olan belediyelerin ortak hizmet verecek konuma getirecek adımları halkla paylaşarak atmayı planladıklarını kaydeden Uluçay, 2014’de yaptıkları bu çalışmayı 2022’de hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Uluçay, vatandaşların oy verirken tüm değişikliklerden haberdar edilmesinin öngörüldüğünü vurguladı.

Teberrüken Uluçay, belediyelerin durumları iyi değil dendiğini ancak yapılan hiçbir çalışmanın mecliste kabul görmediğini anımsatarak, merkezi yönetimde olanların yasalardaki sıkışıklığı gidermek için adım atılmadığını savundu.

Şu ana kadar 2021’in katkı payını alan belediyelerin çoğunun 2022 için hazırlanan ek bütçeyle düze çıkarabileceğini söyleyen Uluçay, söz verilen pandemi katkısının da belediyelere yapılmadığını hatırlattı.

Uluçay, konuşmasının sonunda bu konuyla ilgili yapılanları anlatarak, bütünlüklü çözüm için merkezi yönetimin gerekli düzenlemeleri yapmamasının ve geçiş sürecinin olmamasının yaratacağı sorunları sıraladı.

Uluçay, kendi döneminde yaptığı çalışmayla ilgili sorulan da yanıtladı.