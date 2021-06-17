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Uluçay: "Seçim tarihi için Meclis başkanı parti başkanlarını çağırmalı"

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Eski Meclis Başkanlarından Teberrüken Uluçay, seçim tarihi konusunda uzlaşı yolunun Meclis Başkanının parti başkanlarını çağırarak ortak bir tarihin belirlenmesi olduğunu ifade etti.
Uluçay: "Seçim tarihi için Meclis başkanı parti başkanlarını çağırmalı"

Eski Meclis Başkanlarından Teberrüken Uluçay, seçim tarihi konusunda uzlaşı yolunun Meclis Başkanının parti başkanlarını çağırarak ortak bir tarihin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuşma yaptığı sırada yerinden söz alan Eski Meclis Başkanlarından Teberrüken Uluçay, seçim tarihi konusunda uzlaşı yolunun Meclis Başkanının parti başkanlarını çağırarak ortak bir tarihin belirlenmesi olduğunu ifade etti.

Uluçay, “Önemli olan uzlaşı ile meclisin seçim tarihini belirlemesi… Meclis genel olarak seçim yasası çalışmalarını ele alıp sonuçlandırabilir. Seçim tarihi burada genel kurulda uzlaşı ile çıkmalı… Mekanizma da geçici komite Ad-Hoc değil.  Meclis başkanı parti başkanların çağırmalı ve uzlaşıya varılmalı…” diye konuştu.

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