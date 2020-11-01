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Uluçay, Şentop ve Soyer’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti

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Uluçay, Şentop ve Soyer’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti
Uluçay, Şentop ve Soyer’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop  ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirerek İzmir ve çevresinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle duyduğu derin üzüntüyü iletti.

Uluçay, görüşmelerde yaşanan acıyı  Kıbrıs Türk halkının her bir ferdinin büyük bir üzüntü ile yüreklerinde hissettiğini ifade ederek, hayatını kaybeden vatandaşlara Allahtan rahmet,  tüm İzmir’lilere ve Türk halkına da başsağlığı diledi. Deprem sonucu yaralananların da bir an önce iyileşmesi temennisinde bulunan Uluçay, büyük bir özveri ile enkaz altından hayatları kurtarma adına ara vermeden emek veren tüm ekiplerin çalışmalarının da takdire değer olduğunu kaydetti.

Yaşanan acıların, kardeşlik duyguları bir kez daha öne çıkardığına işaret eden Uluçay, Kıbrıs Türk halkının her zaman deprem nedeniyle hayatları etkilenen vatandaşların yanında olduğunu söyledi. 

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