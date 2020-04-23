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Uluçay, Şentop’u arayarak kutladı

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Uluçay, Şentop’u arayarak kutladı
Uluçay, Şentop’u arayarak kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

Uluçay, KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne mensup tüm milletvekillerinin selam ve kutlama dileklerini Şentop’a iletirken, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelenin en az kayıp ve en kısa sürede sona ermesini arzu ettiğini, el birliği ve inançla bu zor günlerin de üstesinden gelineceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüşmede, Başkan Uluçay’a teşekkür ederken, şahsı nezdinde tüm KKTC milletvekillerine selamlarını iletti.
Geçmişten itibaren bu zor günlerde de Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade eden Şentop, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının birbirine duyduğu güven ve destek ile bu günlerin de geride kalacağına inanç belirtti.

Şentop, görüşmede ayrıca Uluçay’dan KKTC’de Covid 19 ile yapılan mücadele ve Meclis’in işleyişi hakkında da bilgi aldı.

Başkan Uluçay, ayrıca TBMM Başkanı Şentop’a resmi bir yazı ile kutlama mesajı gönderdi.
Uluçay mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 100. yıldönümünü sizlerle birlikte kutluyoruz.

Bir asır önce, savaş ve işgalden kurtuluşun yolunu halkın iradesini egemen kılmakta gören bir düşüncenin kurduğu TBMM, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini oluşturmuştur.
Başta Büyük Önden Mustafa Kemal Atatürk ve onunla bu büyük mücadelede yer alan nice yurtseveri sevgi, saygı ve minnetle anıyorum.

100 yıl önce atılan bu büyük adım, halkın egemenliğine dayanan kurumların en güçlü ve kalıcı şekilde tarihin zorluklarına dayanabildiğini göstermektedir. Ülkenin gelişmesinde ve demokrasinin kurumsallaşmasında halk iradesinin en güçlü şekilde vücut bulduğu TBMM’nin 100. Yıldönümünü büyük bir mutlulukla kutluyorum.

Cumhuriyet Meclisi ile TBMM arasında geliştirilen yakın ve samimi ilişkilerin, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadele nedeniyle içerisinde bulunduğumuz zor günleri dayanışarak ve yardımlaşarak aşacağımıza olan inancımı güçlendirmektedir.
TBMM’nin 100. Yılını kutlar, sağlık ve esenlikler dilerim.”

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