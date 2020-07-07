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Uluçay, Şentop’u kutladı

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Uluçay, Şentop’u kutladı
Uluçay, Şentop’u kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 27. Dönem ikinci devresi için yeniden Başkanlığa seçilen AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’u telefon ile arayarak kutladı.

Uluçay, görüşmede Şentop’a yeni dönemde de başarılı bir süreç geçirmesini temenni ederek özellikle Pandemi dönemi boyunca ülke Meclislerine büyük görevler düştüğünü vurguladı.

Görüşmede, TBMM ile KKTC Cumhuriyet Meclisi arasında var olan ilişkilerin ve paylaşımların önümüzdeki dönemde de artarak devam etmesi hususunda karşılıklı destek teati edildi.

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