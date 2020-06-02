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Uluçay: Suçlular derhal bulunmalı ve kısa sürede yargılanmalı

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Uluçay: Suçlular derhal bulunmalı ve kısa sürede yargılanmalı
Uluçay: Suçlular derhal bulunmalı ve kısa sürede yargılanmalı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Limasol’daki Köprülü Hacı ibrahim ağa Cami’sine yapılan saldırıyı kınadı.

Uluçay yazılı açıklama yaparak, Kıbrıs Türk halkının adadaki tarihi dini ve kültürel varlığına yönelik bu saldırının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

Uluçay, suçluların derhal bulunması ve en kısa sürede yargılanarak caydırıcı cezalara çarptırılmasının adadaki barışa hizmet edecek olan tek yol olduğunu ifade etti.

Uluçay, “Bir yandan Kıbrıs Türk halkına bu çirkin ve kabul edilemez saldırı karşısında sükunet çağrısı yaparken, Kıbrıs Rum halkına da bu tür kişilere ve eylemlere asla göz yummamaya davet ediyorum” dedi.

Bu noktada Kıbrıs Rum liderliğine çok büyük sorumluluk düştüğünü kaydeden Uluçay, suçluların bulunması ve cezalandırılması için gereken tedbirlerin derhal alınması gerektiğini vurguladı.

Uluçay, “Başta Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere Rum siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin bu saldırıyı kınamaları Kıbrıs Türk halkına bu aşamada verilebilecek en olumlu ve güçlü mesaj olacaktır” dedi.

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