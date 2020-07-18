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Uluçay, telefonda görüştüğü Azerbaycan Meclis Başkanı’na taziyelerini iletti

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Uluçay, telefonda görüştüğü Azerbaycan Meclis Başkanı’na taziyelerini iletti
Uluçay, telefonda görüştüğü Azerbaycan Meclis Başkanı’na taziyelerini iletti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay, Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile telefonda görüştü.

Azerbaycan’ın Toyuz bölgesinde yönelik gerçekleştirilen saldırılarda  meydana gelen can kayıpları dolayısıyla taziye mesajını ileten Uluçay, Kıbrıs Türk halkının Azerbaycan halkının yanında olduğunu ve en kısa sürede barış ve istikrarın tesis edilmesi temennisini iletti.

Görüşmede, Azerbaycan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü her zaman desteklediklerini belirten Uluçay, Ermenistan’ın Azerbaycan devlet sınırında yaptığı provokasyonu şiddetle kınadı ve Ermenistan’ın bu adımlarının kabul edilemez olduğunu vurguladı

Başsağlığı dilekleri için teşekkür eden Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova da, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü mümkün olan en kısa sürede eski haline getireceğine ve kazanacağına olan güvenini dile getirdi.

Sahiba Gafarova, Azerbaycan ve Kıbrıs Türk halkı arasındaki dostluk ve iyi ilişkilerin daha da ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Başkan Uluçay’ın Gafarova ile yapmış olduğu telefon görüşmesi, Azerbaycan Resmi Devlet Haber Ajansı tarafından da dış basına servis edildi.

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