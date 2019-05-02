  • BIST 94.583
  • Altın 243,544
  • Dolar 5,9643
  • Euro 6,6799
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti.
Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda saat 14,30’da gerçekleşen kabulde, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Dinçoğlu, kısa süre önce gerçekleştirdikleri genel kurul hakkında bilgi vererek Yeni Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyet Meclisine nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise,  ülkenin gelişiminde ve kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin her zaman önemli bir yeri olduğunu belirterek, sivil toplum örgütlerinin etkin ve sağlıklı çalışmasının önemine işaret etti.

Meclis olarak kendilerinin de her zaman sivil toplum örgütlerinin öneminin bilinciyle çalıştıklarını ve ülkenin daha refah bir yapıya kavuşması için atılan tüm adımlara sivil toplum örgütlerini de kattıklarını söyleyen Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ülke için yaptıklarının bundan sonra da devam etmesini temenni etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hukuk, Siyasi İşler Ve Dışilişkiler Komitesi toplandı02 Mayıs 2019 Perşembe 15:46
  • İçişleri Bakanlığı: Ülkesel fizik planı çalışmaları devam ediyor02 Mayıs 2019 Perşembe 15:44
  • Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi toplandı02 Mayıs 2019 Perşembe 15:43
  • Sanayi Odası ara eleman istihdamı için çalışma bakanlığından destek istedi02 Mayıs 2019 Perşembe 15:41
  • Bakanlar Kurulu yine toplandı02 Mayıs 2019 Perşembe 15:38
  • 77 Yaşında babasını bıçakladı!02 Mayıs 2019 Perşembe 13:44
  • Akıncı-Erhürman görüşmesinde mali protokol ele alındı02 Mayıs 2019 Perşembe 13:29
  • Münhal duyurusu02 Mayıs 2019 Perşembe 13:17
  • Tel-Sen eylemde olacak!02 Mayıs 2019 Perşembe 12:55
  • Erhürman, AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ı kabul etti02 Mayıs 2019 Perşembe 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti