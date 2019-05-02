Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği heyetini kabul etti

Meclis Şeref Salonu’nda saat 14,30’da gerçekleşen kabulde, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Enver Dinçoğlu, kısa süre önce gerçekleştirdikleri genel kurul hakkında bilgi vererek Yeni Yönetim Kurulu olarak Cumhuriyet Meclisine nezaket ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ise, ülkenin gelişiminde ve kalkınmasında sivil toplum örgütlerinin her zaman önemli bir yeri olduğunu belirterek, sivil toplum örgütlerinin etkin ve sağlıklı çalışmasının önemine işaret etti.

Meclis olarak kendilerinin de her zaman sivil toplum örgütlerinin öneminin bilinciyle çalıştıklarını ve ülkenin daha refah bir yapıya kavuşması için atılan tüm adımlara sivil toplum örgütlerini de kattıklarını söyleyen Uluçay, Türk Göçmenler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ülke için yaptıklarının bundan sonra da devam etmesini temenni etti.