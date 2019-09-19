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Uluçay Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u kabul etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de bulunan Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u kabul etti.
Uluçay Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u kabul etti

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 10.30’da gerçekleşen kabulde,  Selçuk’a  TC Lefkoşa Büyükelçisi Murat Başçeri de eşlik  etti.

Kabulde konuşan Bakan Ziya Selçuk,  KKTC’deki eğitim faaliyetlerini yakından takip ettiklerini kaydetti ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun enerjisi, samimi  yaklaşımı ve problem çözücü anlayışının işlerini karşılıklı olarak kolaylaştırdığını söyledi.
Kıbrıs’ın mili dava olarak kendilerinde ayrı bir yere sahip olduğunu dile getiren Selçuk, KKTC ile eğitim alanındaki işbirlikleri ile ilişkilerini güçlendirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Bazı alanlardaki iş birliklerinin sürdüğünü ve bunu derinleştirmek ve ileri götürmek için her  türlü tedbiri almaya hazır olduklarını kaydeden Selçuk, “sizlerin ortaya koyduğu yaklaşım ve burada eğitim kalitesinin artmasına dönük faaliyetler bizim  için de bir çalışma alanı olarak görülebilir” dedi.
Selçuk, buradaki çalışmalarını bugün daha da verimli şekilde sürdüreceklerine inandığını söyledi ve bu çalışmaların devamının takipçisi olacaklarını da belirtti.
 

ULUÇAY

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, eğitimin bir ülke için en önemli unsur olduğunu kaydetti ve eğitime yapılan yatırımın uzun dönemli ve  geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.
KKTC’nin yıllardır bunu hakkıyla yaptığını ve  başardığını kaydeden Uluçay,  KKTC’de eğitim sisteminin  arzu ettikleri gibi olması için canla başla çalıştıklarını dile getirdi.

Ülkeyi geleceğe taşımak için, yetişen ve yetişecek nesilleri geleceğe taşıdıklarını vurgulayan Uluçay, teknik anlamda bir takım eksiklikler olduğunu, bunların tamamlanması için de TC ile çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.
KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile  eğitim alanında işbirliği ve ortak çalışmalarının sürdüğünü de ifade eden Uluçay, bundan sonraki süreçte de bunun devam edeceğini belirtti.
Eğitimin dinamik bir süreç olduğunu ve eğitime yatırımın devamlılık arz etmesi gerektiğini dile getiren Uluçay, kendilerinin de bu yöndeki çalışmalarının süreceğini söyledi.
Kıbrıs Türk halkının Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsediğini ve bundan sonra da bunun böyle olacağını kaydeden Uluçay, dünyaya bakış açılarının da Atatürk ilkeleri ışığında pozitif olduğunu dile getirdi.

Özellikle yüksek öğrenim seviyesinde Türkiye ile ciddi anlaşmalara imza attıklarını kaydeden Uluçay, ortaya çıkan sıkıntıların çözümü konusunda da Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerine destek verdiğini belirtti.
Uluçay, yüksek öğrenimin ülke tanıtımı ve ekonomisi açısından kendileri için çok önemli bir sektör olduğunu da belirtti.

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