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Uluçay: “Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC’de yaz kampı yapan üniversite öğrencilerini kabul etti. Uluçay, kabulde, “Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” dedi.
Uluçay: “Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz”

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay, yaz kampına katılan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampusu, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Saraybosna Üniversitesi’nden öğrencileri Mavi Salonu’nda kabul etti.

Uluçay, ülkenin ve dünya sorunlarının konuşulması için böyle etkinliklerin önemli bir zemin oluşturduğunu ifade ederek, KKTC’nin böyle bir organizasyonu üslenmesinin ayrıca önem arz ettiğini söyledi.

“Ülkemizdeki üniversitelerimizle gurur duyuyoruz” diyen Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, üniversitelerin ve turizmin ülke ekonomisine büyük kaynak teşkil ettiğini belirtti.

“HEM BÖLGE HEM DE DÜNYA BARIŞINA KATKIDA BULUNMAYA ÇALIŞIYORUZ”

KKTC’de yüksek öğretim alanında büyük bir çaba ortaya konduğunu vurgulayan Meclis Başkanı Uluçay, bu çaba neticesinde ülkede 100 bin civarında öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Uluçay, “Ülkemizin de bölgemizdeki ülkelerin de ekonomik refahını gözeten bir mücadele içindeyiz. Hem bölge hem de dünya barışına katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

Ülkede 19 üniversite bulunduğunu, 7-8 yeni başvuru olduğunu söyleyen Uluçay, dünyadaki birçok üniversiteyle birlikte yürütülen eğitim süreçlerinin öğrenciler için de son derece önemli olduğunu kaydetti.

Uluçay, etkinliğe katkı koyan üniversite temsilcilerine teşekkür ederken kamp için KKTC’ye gelen öğrencilerin ülkeyi de daha yakından tanıyacağına, gittikleri yerde KKTC hakkında bilgi vereceklerine inanç belirtti.

Başkan Uluçay, daha sonra kampa katılan öğrencilerin sorularını yanıtladı, Cumhuriyet Meclisi’nin işleyişi, Kıbrıs sorunu ve diğer konularla ilgili bilgi verdi.

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