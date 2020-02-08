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Uluçay Vadili, İnönü ve Paşaköy’ü ziyaret etti

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Vadili, İnönü ve Paşaköy Belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdi.Ziyaretlerde Belediye Başkanları ile istişarelerde bulunan Uluçay, gittiği bölgelerde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.
Uluçay Vadili, İnönü ve Paşaköy’ü ziyaret etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Vadili, İnönü ve Paşaköy Belediyelerine ziyaretler gerçekleştirdi.
Ziyaretlerde Belediye Başkanları ile istişarelerde bulunan Uluçay, gittiği bölgelerde bulunan vatandaşlarla da bir araya geldi.

Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan ziyaret nedeniyle yaptığı açıklamada tüm Belediye çalışanları adına Başkan Uluçay’ın Bele7diyede bulunmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Adahan, genel yönetim ile yerel yönetim arasındaki işbirliklerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.
İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü de konuşmasında bölge Belediyelerinde yıllardır biriken sorunlar olduğunu dile getirerek özellikle hükümetlerin sık değişmesi ile yerel yönetimler ile ilgili muhatap bulamama sıkıntısı yaşadıklarını belirtti.

Öncü, Belediyeler Birliği ile yaptıkları çalışmaların zaman zaman siyasete kurban gittiğini gördüklerini ifade ederek Belediyeler ile ilgili komisyon kurulmasını istediklerini söyledi.

Her bölgenin sorunlarının farklılıklar gösterebildiğine işaret eden Öncü, temele odaklanarak komitelerde ele alınması beklentileri olduğunu dile getirdi.

Ziyaretin kendileri için anlamlı olduğunu belirten ve Başkan Uluçay’a teşekkür eden Öncü, birinci elden sorunları aktarma olanağı bulduklarını ifade etti.

Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü ise Uluçay ile İçişleri Bakanı olduğu dönemde de yakın çalışma olanağı bulduğunu söyleyerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Belediye sayıların düşürülmesinin gündemde olduğunu anımsatan Tülücü, bu fikri kendisinin desteklediğini, sınır olarak birbirine yakın belediyeler bulunduğunu ve bunların içerisinde maddi sıkıntılar nedeniyle personel maaşlarını aylarca geriden ödeyenler olduğunu söyledi.

Tülücü, Belediyelerin gelirlerinin arttırılması gerektiğini aksi takdirde belediyelerin ayakta kalabilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ziyaretlerde yaptığı konuşmada tüm Belediyeleri ziyaret etmeyi planladıklarını ve bu vesile ile başlangıcı Mesarya bölgesindeki Belediyeler ile yaptıklarını söyledi.

Uluçay, ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümü noktasında Yerel yönetimlerin sıkıntılarının giderilmesi için Meclis olarak yasama ile ilgili eksik kalan noktaların aşılması yönünde yapılabilecekler konusunda Başkanlarla görüş alışverişinde de bulunduklarını ifade etti.

Her bölgenin kendine göre sıkıntıları olduğunu gördüklerini belirten Uluçay, sorunların çözülmesi konusunda her zaman yakın işbirliği ile devam edeceklerini dile getirdi.

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