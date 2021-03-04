Uluçay:Borcun borçla kapanması doğru değil

Son konuşmayı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Pandemi ve ekonomi” konusunda yaptı. Uluçay, pandeminin gelişmiş ülkeleri bile sıkıntıya sokmaya devam ettiğini ve bu koşullarla mücadele etmenin kolay olmadığını kaydetti.

Son konuşmayı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay “Pandemi ve ekonomi” konusunda yaptı. Uluçay, pandeminin gelişmiş ülkeleri bile sıkıntıya sokmaya devam ettiğini ve bu koşullarla mücadele etmenin kolay olmadığını kaydetti.

Pandemi koşullarını mutlaka ele almak gerektiğini dile getiren Uluçay, bir yıllık tecrübelerle bundan sonraki süreci şekillendirmek gerektiğini belirtti.

Açılma konusunda denetimin önemine dikkat çeken Uluçay, sürece ekonomik açıdan bakıldığında piyasaların yaşadığı koşulların çıkmazların göz önünde bulundurulduğundan şiddetli şekilde hibe destek programlarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Teberrüken Uluçay, içinde bulunulan koşullarda özel sektörün hibe destek programına ihtiyaç duyduğunu ve bu konunun gündeme gelmesi gerektiğini dile getirdi, özellikle turizm sektörünün ayağa kalkması için bu desteklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Esnafın borçlarının ötelenmesinin yeni maliyetler doğurduğunu dile getiren Uluçay, borcun borçla kapanmasının doğru olmayacağını kaydetti.

Özellikle taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen Uluçay, sektöre maddi katkı yapılamayabileceğini fakat bu kesimlere ödemeleri gereken bedelleri hükümetin almayarak destek verilebileceğini belirtti.

Turizm sektörüne de değinen Uluçay, bu yıl kıt olacak turizm sektöründen daha çok pay alınabilmesi yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Teberrüken Uluçay, tüm sektörler için planlamalar yapılması gerektiğini dile getirerek, kara kapısından gelecek turistlerin de ülkeye girebilmesi için çalışmaların şimdiden yapılmasını istedi.

Uluçay ayrıca, askerlik görevlerini yapanların kontrollü olarak izin kullanmaları yönünde destek belirtti.



Konuşmaların ardından CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları kürsüden sözlü sorusunu sordu.

Hamzaoğulları, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’ne neden ilkokul öğretmeni atandığını ve küçükbaş hayvan ödemelerinin ne olduğunu sordu.

Konuşmaların ardından Meclis bugünkü çalışmalarını tamamladı.