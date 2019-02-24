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Uluçay'dan Şentop'a Kutlama

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.
Uluçay'dan Şentop'a Kutlama

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak kutladı.

Başkan Uluçay, telefon görüşmesinde Şentop’a KKTC Cumhuriyet Meclisi ve TBMM ile olan ilişkilerin yeni dönemde de artarak sürmesi temennisini dile getirerek, kendisini KKTC’ye davet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da görüşmede, Türkiye ile KKTC arasında olan dostluk ve yakın işbirliğinin, iki ülke Meclisleri arasında da devam edeceğine vurgu yaparak, ilk ziyaretini KKTC ve Azerbaycan’a yapacağını iletti.

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