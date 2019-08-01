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Uluçay’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı: “Barış ve huzur için mücadele devam ediyor”

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk halkının her zaman için Kıbrıs adasında barışın ve huzurun yaşaması için mücadele verdiğini belirterek, mücadelelerinin dün olduğu gibi, bugün de aynı vizyonla devam ettiğini vurguladı.
Uluçay’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı: “Barış ve huzur için mücadele devam ediyor”

Uluçay, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türkü’nün daha esenli ve daha mutlu günlere ulaştıracak ruhun; özveri, dayanışma, birlik ve beraberlik, yurtseverlik ve kararlılıkla olabileceğinin, bugün yıl dönümünü kutladıkları Toplumsal Direniş Bayramı’na vesile olan hadiselerle kanıtlandığını belirtti.

Verilen mücadelelerden sonra bugün her bir bireye düşen görevin birlik ve beraberlik içinde ülkeyi kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapıya kavuşturmak olması gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı Uluçay, halkın Toplumsal Direniş Bayramını kutladı ve esenlikler diledi.

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