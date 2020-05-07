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Uluçay:Yakın zamanda Türkiye’den kaynak aktarımı başlayacak gibi

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Uluçay:Yakın zamanda Türkiye’den kaynak aktarımı başlayacak gibi
Uluçay:Yakın zamanda Türkiye’den kaynak aktarımı başlayacak gibi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, BRT’de Korana Virüs özel yayınında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Uluçay, ekonomi için yapılacak hamlenin iç ve dış borçlanmaya dönük olması gerektiğini kaydetti.

 

“PROTOKOLLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR İYİ GİDİYOR”

Uluçay, yakın zamanda Türkiye ile protokol konusunda adım atılacağını ve kaynak aktarımının başlayabileceğini söyledi.

“Bizim dış borçlanmada ekonomimize kanalize edebileceğimiz yardım kapımız Türkiye Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin yardım, hibe ve protokol çerçevesinde uygulanması öngörülecek olan kaynağın mutlak suretle ülkeye aktarılması gerekiyor. Bununla da ilgili Meclis’te bütün siyasi partiler olarak çalışma yapabileceğimizi Başbakana söyledim. Nitekim komiteleri çalıştırmaya başlayarak aslında protokolün yerine getirilebilmesi açısından. Biliyorsunuz şuan protokol yok, imzalanmamış ve ekipler çalılıyor. Hatta bugün edindiğim bazı bilgilerde protokolle ilgili çalışmaların iyi gittiğidir. Yakın zamanda protokolle ilgili adım atılacak ve Türkiye’den kaynak aktarımı da başlayacak gibi duruyor” dedi.

 

“EKONOMİK SIKINTILARIN ÜSTESİNDEN GELEBİLMEK İÇİN  MECLİS OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDEBİLECEĞİMİZİ BAŞBAKANA İLETTİK”

Ekonomide kısa ve orta vadede ciddi sıkıntılar yaşanacağını ve bunun üstesinden gelebilmek için elbirliği ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Uluçay, “Burada Meclis’e ciddi iş düşüyor. Sayın Başbakana iç ve dış borçlanma konusunda biz Meclis olarak birlikte hareket edebileceğimizi kendisine Genel Kurul çalışmalarında muhalefet parti başkanları aktardı.Bizzat ben de sayın başbakan ile  genel kurul çalışmaları esnasında bu konuyu özellikle konuştum. Sayın Başbakan Yardımcısı ile de konuştum” dedi.

 

“HÜKÜMET BENCE İÇ BORÇLANMADAN ÜRKÜYOR”

 “İÇ BORÇLANMA İÇİN ŞUAN EN RASYONEL ORTAMDIR”

Uluçay, ekonomiye kaynak pompalanması gerektiğini ve bunun kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.

Meclis Başkanı Uluçay, hükümetin iç borçlanmadan ürkttüğünü de söyledi.

Teberrüken Uluçay, “Bizim şuanda yaptığımız ekonomiden kaynak çekmektir. Bu net. Yani kaynaklarımız sınırlı olduğu için gelirlerimiz düştüğü için biz kendi içimizdeki kaynaklarla ekonomik yapımızı bir süre döndüreceğiz.O zaman bize ait kaynakları da güçlendirmek gerekiyor. Bu güne kadar geldiğimiz süreç ortada. Önemli olan bundan sonrasında iç borçlanmadan ürkmemek lazım. Hükümet şuan iç borçlanmadan bence ürküyor.Ama bu konuda ürkmemek lazım. Çünkü ülkenin geleceği açısından şimdi borçlanmayacaksam ne zaman borçlanacağım? Yarın daha fazla istihdam yaptığımda, gereksiz istihdam yaptığımda yada birtakım farklı amaçlar için artış verdiğimde o zaman mı borçlanacağım? Bana göre iç borçlanma için şuan en rasyonel ortamdır. Bu ülkenin geleceği için borçlanmak gerek” diye konuştu. (BRT)

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