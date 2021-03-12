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Ulukurt 3 gün tutuklu kalacak

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Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Ulukurt 3 gün tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" suçlarından tutuklanan zanlı Metin Ulukurt ve meseleyle bağlantısı bulunan Süleyman Bulut dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı. Ramiz, zanlı Metin Ulukurt'un "Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf etme" Suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Ramiz, zanlının 10 Mart 2021 tarihinde,  saat 11.35 raddelerinde, Lefkoşa'da Yiğitler Burcu Parkı içerisine, Güney Kıbrıs'tan bir askeri personel tarafından atılan paketi cebine koyduğu sırada görüldüğünü belirterek, meseleyle ilgili PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'ne bilgi geldiğini kaydetti. Zanlının gelen bilgi üzerinde Lefkoşa'da tespit edildiğini dile getiren Ramiz, zanlının cebindeki pakette yaklaşık 30 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildiğini ifade etti. Ramiz, zanlının gönüllü ifade verdiğine işaret ederek, söz konusu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu kısmından bir şahsın KKTC'ye attığını itiraf ettiğini vurguladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlı Ulukurt’un zanlı Süleyman Bulut ile anlaşarak uyuşturucu ithal etmeye çalıştığının öğrenildiğini dile getirerek, zanlı uyuşturucu maddeyi atan şahsı zanlı Bulut’un tanıdığının ve zanlı Ulukurt’un İngilizce konuşarak uyuşturucu ithal etmek anlaşma sağladığının, maddeleri alan zanlı Ulukurt’un bu maddeleri zanlı Bulut’a vereceğinin belirlendiğini vurguladı. Soruşturmanın yeni devam ettiğine, maddelerin Devlet Kimya Laboratuarı'na, maddelerin muhafaza edildiği naylon poşetlerin Polis Müdürlüğüne bağlı Parmak İzi İnceleme Şubesine gönderildiğine ve sonuçlarının beklendiğine işaret eden Ramiz, alınması gereken başka ifadelerin de söz konusu olduğunu vurguladı. Ramiz, zanlıların serbest kalması durumunda tahkikata olumsuz yönde etki edebileceği üzerinde durarak, 3 gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlılarınsoruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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